Stiftung der Nationalmannschaft
Medientraining für Amateurvereine auf dem DFB-Campus: Jetzt bewerben!
Welche Möglichkeiten bieten Pressearbeit, Social Media und digitale Vereinsauftritte, um den eigenen Fußballverein sichtbarer zu machen und Mitglieder, Fans oder Sponsoren besser zu erreichen?
Genau hier setzt das Medientraining der Stiftung der Nationalmannschaft am 12. November 2026 an, zu dem sich ab sofort Interessierte aus Amateurvereinen bewerben können.
Gemeinsam werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Medienarbeit beim DFB und beschäftigen uns mit der Frage, wie sich Kommunikation im Fußball verändert hat und welche Rolle digitale Kanäle heute spielen. Der Tag bietet eine Mischung aus spannenden Einblicken hinter die Kulissen, persönlichen Erfahrungen aus der Praxis sowie die Möglichkeit, Fragen direkt an Expertinnen und Experten zu stellen.
Geplante Programmpunkte
- Einführung in die Arbeit der Stiftung der Nationalmannschaft
- Führung über den DFB-Campus
- Impuls von Uli Voigt zur Entwicklung der Medienarbeit beim DFB und rund um die Nationalmannschaften
- Einblicke in die Social-Media-Arbeit des DFB mit Selin Yildiz aus dem Bereich Kommunikation
- Austausch, Fragerunden und Vernetzung mit den anderen Teilnehmenden
Das Medientraining richtet sich insbesondere an Engagierte aus dem Amateurfußball, die neue Impulse für die Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Verein mitnehmen möchten.
Organisatorische Hinweise
- Datum: 12. November 2026
- Uhrzeit: 10:00 bis ca. 15:30 Uhr
- Ort: DFB-Campus, Frankfurt am Main
- Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei. Für die Verpflegung während der Veranstaltung ist gesorgt.
- An- und Abreise & Übernachtung: An- und Abreise erfolgen selbstständig und auf eigene Kosten. Übernachtungen können leider nicht übernommen werden.
Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Hier geht's zur Bewerbung.
Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 25. Oktober 2026.
Kategorien: Stiftung der Nationalmannschaft
Autor: dfb
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