Marc O’Polo neuer Fashionpartner der Nationalmannschaften

Die deutschen Fußball-Nationalmannschaften tragen künftig Marc O’Polo. Das internationale Modeunternehmen mit Sitz in Deutschland stattet ab Sommer als offizieller Fashionpartner die Frauen- und Männer-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aus. Die Partnerschaft läuft über mehrere Jahre und umfasst die Europameisterschaft der Frauen 2025 in der Schweiz, die Weltmeisterschaft der Männer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sowie die U 21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Zum starken, geschlossenen Auftritt einer Mannschaft gehört auch ein überzeugender Look. Dafür steht Marc O’Polo. Die Premium-Modemarke verkörpert wie unsere Teams höchste Qualität und Ansprüche. Als in Deutschland ansässiges Unternehmen mit internationaler Ausstrahlung passt Marc O’Polo hervorragend zum DFB."

"Qualität, Persönlichkeit, Streben nach Erfolg"

"Qualität, Persönlichkeit und das Streben nach Erfolg – das sind die Werte, die uns mit dem DFB vereinen," beschreibt Maximilian Böck, CEO der Marc O’Polo SE. "Durch die Kooperation im Sport sprechen wir eine breite Zielgruppe an, besonders im jungen männlichen Segment. Die Partnerschaft mit dem DFB ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Wachstumsstrategie im Bereich Menswear und wird durch die internationale Sichtbarkeit der Nationalmannschaft erheblich zur globalen Relevanz unserer Marke beitragen."

Als offizieller Fashionpartner wird Marc O’Polo neben den Nationalspielerinnen und Nationalspielern der A-Nationalmannschaften und der U 21-Nationalmannschaft auch die Trainer*innen- und Funktionsteams sowie die offiziellen Repräsentanten des DFB ausstatten.