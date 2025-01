Loderer nominiert 23 Spielerinnen für Turnier in Portugal

Die deutschen U 16-Juniorinnen starten mit einem Turnier in Portugal in die neue Länderspielsaison. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer trifft im Complexo Desportivo de VRSA in Vila Real de Santo Antonio auf die Niederlande (3. Februar, 14 Uhr), die Gastgeberinnen aus Portugal (5. Februar, 14 Uhr) und am 8. Februar (ab 15.30 Uhr) auf Mexiko. Loderer hat nun den 23-köpfigen Kader für die erste Maßnahme des Jahres berufen.

"Wir genießen diese intensive Phase mit dem Team, in der wir innerhalb eines guten Monats vier Länderspiele bestreiten dürfen und viel Zeit miteinander haben, um nächste Schritte zu setzen", sagt Loderer. "Den Schwung aus dem Trainingslager wollen wir mitnehmen und uns bei dem Mini-Turnier mit drei sehr unterschiedlichen Top-Gegnern messen. Dass wir mit Mexiko auf einen nicht-europäischen Gegner treffen, gibt dem Turnier zusätzlich etwas Besonderes. Gemeinsam die Hymne voller Stolz singen zu dürfen und den Länderspielkitzel zu erleben, sind immer besondere Highlights mit dem Team und Erfahrungen für die Mädels, die durch nichts zu ersetzen sind."