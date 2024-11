Last-Minute-Elfmeter: DFB-Team verpasst Sieg in Ungarn knapp

Die Nationalmannschaft hat die Gruppenphase in der UEFA Nations League ohne Niederlage beendet. In Budapest kam die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu einem 1:1 (0:0) gegen Gastgeber Ungarn. Nach dem Premierentreffer von Felix Nmecha in der 76. Minute glichen die Ungarn spät in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Handelfmeter von Dominik Szoboszlai (90.+9) aus. Der Gruppensieg hatte schon vor der abschließenden Partie in der Puskas Arena festgestanden.

Julian Nagelsmann baute seine Startformation im Vergleich zum Spiel gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag auf gleich neun Positionen um, setzte vor Alexander Nübel im Tor auf Robin Koch und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung sowie Benjamin Henrichs und Kapitän Joshua Kimmich auf den Außenpositionen. Die Doppelsechs bildeten Nmecha und Robert Andrich, davor agierten Chris Führich, Julian Brandt und Leroy Sané hinter der einzigen Spitze Serge Gnabry.

Präzision im Angriff fehlt

In der Anfangsphase ging es hin und her, ohne dass sich eines der Teams in eine Abschlussposition bringen konnte. Der letzte Pass kam bei der DFB-Auswahl noch nicht an. In der zwölften Minute nahm Gnabry den ersten Abschluss, setzte den Ball aber neben das ungarische Tor. Das deutsche Spiel wurde nun dominanter, Ungarn lauerte auf Umschaltmomente.

Einer dieser Konter führte nach Ballverlust im Aufbauspiel zur bis dato besten Chance des Spiels, doch Andras Schäfer fand seinen Meister in Nübel (24.). Auf der Gegenseite setzte Henrichs einen Freistoß aus der Distanz etwas zu hoch an (30.). Gnabry wurde nach Hereingabe von Henrichs wenig später im letzten Moment vom Marton Dardai gestört (33.). Doch gefährlicher blieben die Ungarn: So entwischte Zsolt Nagy der deutschen Abwehr in der 39. Minute, scheiterte aber freistehend an Nübel.

Nagelsmann wechselte zur zweiten Halbzeit erstmals, brachte Robin Gosens für Kimmich. Gosens besetzte die linke Seite, Henrichs nun die rechte Außenbahn. Und Gosens hatte nach gelungenem Zusammenspiel mit Gnabry auch gleich die erste gute Chance, bekam aber nicht genügend Druck hinter seinen Abschluss (50.). Dann jubelte das deutsche Team, aber nur kurz, denn Brandt stand bei seinem Treffer knapp im Abseits (60.).

Havertz an den Pfosten, Nmecha ins Netz

Es folgten die nächsten Wechsel auf deutscher Seite: Das Offensivtrio Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirtz kam für Gnabry, Führich und Brandt ins Spiel (61.). Und die Joker stachen fast sofort, Havertz traf nach Gosens-Flanke aber nur den rechten Pfosten (63.). Die Angriffe wurden nun zielstrebiger, doch die Ungarn konterten weiter stark. Aber wieder stand Nübel im Weg, diesmal mit einem Weltklassereflex gegen Barnabas Varga (67.).

Die Partie blieb umkämpft, beide Mannschaften wollten sich mit einem Unentschieden nicht zufrieden geben. Und die deutsche Elf schlug zu: Nach einer Wirtz-Ecke retteten die Ungarn gemeinschaftlich zunächst auf der Torlinie gegen Schlotterbecks Kopfball, doch Nmecha reagierte beim Abpraller am schnellsten und netzte ein. Es folgte der fünfte deutsche Wechsel: Tim Kleindienst ersetzte in der 80. Minute Sané. Als nichts mehr für einen Ausgleich der Ungarn sprach, traf Szoboszlai nach Videobeweis mit seinem Strafstoß nach Kochs Handspiel.