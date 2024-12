Kommission Fans setzt sich für Gästefan-Rechte ein

Die Kommission Fans und Fankulturen hat sich in ihrer jüngsten Sitzung, an der auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf teilnahm, unter anderem mit der Behandlung von Gästefans bei Auswärtsspielen deutscher Klubs in europäischen Wettbewerben beschäftigt.

Vor dem Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in der UEFA Champions League bei Roter Stern Belgrad am 27. November waren Teile der organisierten Fanszene an der serbischen Grenze nach Berichten unverhältnismäßig stark und teilweise menschlich entwürdigend kontrolliert worden, woraufhin sie die Rückreise antraten.

Fans von Borussia Dortmund berichteten von "grenzüberschreitendem Vorgehen des Ordnungsdienstes" im Rahmen des Champions-League-Spiels bei Dinamo Zagreb am selben Tag. Darüber hinaus kommt es in mehreren Ländern regelmäßig zu behördlichen Verfügungen, die sich pauschal gegen Gästefans richten.

Fröhlich: "Gästefans sind ein hohes Gut"

Dr. Martin Fröhlich, Vorsitzender der Kommission Fans und Fankulturen: "Gästefans machen den Fußball aus und sind ein hohes Gut. Die Möglichkeit, internationale Auswärtsspiele zu besuchen, sollte nicht optional oder an erhebliche Einschränkungen gebunden sein. Vor allem dürfen Sicherheitsmaßnahmen nicht Fans pauschal adressieren, sondern müssen zielgerichtet eingesetzt werden."

Philipp Reschke, Vorstand von Eintracht Frankfurt und Mitglied der Kommission, ergänzt: "In der jüngeren Vergangenheit häufen sich zudem die Negativbeispiele, bei denen bestenfalls mit organisatorischen Maximalhürden, zunehmend aber auch mit behördlichen Verboten der Besuch von Auswärtsspielen extrem erschwert oder verhindert wird. Neben ganz grundsätzlichen Fanrechten ist irgendwann auch die Integrität des gesamten Wettbewerbs betroffen. Es ist an der Zeit, dass wir uns als Klubs in der Liga zusammentun und gemeinsam mit DFB und DFL dafür einsetzen, die Willkommenskultur für Gästefans in Europa zu stärken und die UEFA-Regularien entsprechend anzupassen."

Die Kommission Fans und Fankulturen ist ein Beratungs- und Fachgremium von DFB und DFL zu Themen, die Auswirkungen auf Fans oder fankulturelle Aspekte haben. In der Kommission kommen Personen mit unterschiedlichsten Perspektiven zusammen. Dazu gehören Vertreter*innen aus den bundesweiten Fanorganisationen, von Klubs aus dem Profifußball, Vertreter*innen der Fanarbeit in Klubs und Verbänden sowie dem Feld der sozialpädagogischen Fanprojekte, der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG). Darüber hinaus sind Mitglieder der Führungsebenen von DFB und DFL vertreten.