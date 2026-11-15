Klopp: "Wir haben nichts anderes vor, als ein top Spiel zu machen"

Am Vorabend des Gruppenfinales der UEFA Nations League am Montag (ab 20.45, live in der ARD und im Livestream) in Berlin gegen die Niederlande haben Bundestrainer Jürgen Klopp und Angreifer Kai Havertz über den Gegner und ihre Erwartungen für die Partie gesprochen. DFB.de hat mitgeschrieben.

Jürgen Klopp über...

... die Vorbereitung auf das Spiel: Wir freuen uns wirklich sehr auf morgen. Wir wollten unbedingt diese Möglichkeit haben, uns fürs Viertelfinale qualifizieren zu können. Wir haben gestern eine wahnsinnig hohe Qualität im Training gehabt, das fühlt sich gut an.

... die Niederlande: Die Niederlande haben sehr lebendigen Fußball gespielt, auch wenn Griechenland gute Momente gehabt hat. Das klingt bei dem Resultat nicht logisch. Xavi möchte Xavi-Fußball spielen, so einfach kann man das sagen. Es ist eine starke Generation, sie haben in dem Spiel die stärkste Elf auf dem Feld gehabt. Das ist der Unterschied zu uns, dass wir ein bisschen im Umbruch sind und sie weniger. Sie haben einen Trainer, der die fußballerische Stärke der Niederlande auf die Spitze treibt. Wir hoffen, dass wir ab und zu den Stock in die Speichen stecken können. Der Platz in Serbien wurde von Minute zu Minute schlechter, das hat man auch nicht erwähnt. Dieses Momentum aus Belgrad möchten wir gerne mitnehmen.

... den Druck vor dem "Endspiel": Ich beschäftige mich nicht mit Negativszenarien, das kann ich tun, wenn es soweit ist. Wir kümmern uns darum, dass alles funktioniert. Wir wollen das Spiel gewinnen, was das dann bedeutet, werden wir sehen. Wir haben nichts anderes vor, als ein top Spiel zu machen.

... die Innenverteidigung: Ich habe wahnsinnig viele Spielervideos geschaut in den letzten Monaten und die Innenverteidigung ist eine Position, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle. Die Position ist ungeheuer wichtig, denn wenn alles zusammenbricht, sind die Innenverteidiger die letzte Instanz. Wir sind da gut aufgestellt. Wir sind dabei, eine Mannschaft zu bauen, da hilft natürlich eine Achse, aber da muss ich nicht Plätze vorher fest vergeben. Es wird in der Zukunft immer verschiedene Konstellationen geben.

... Kai Havertz: Er ist als Gesamtpaket top. Du musst immer damit rechnen, dass er ein herausragendes Spiel macht, weil er die Fähigkeiten hat. Gegen Serbien hat er ein überragendes Spiel gemacht, auch wenn er zwei Tore hätte machen können. Mich interessiert das Potenzial und was wir gemeinsam daraus machen können. Bei ihm steht absolut Topspieler auf meinem Block. Wenn wir noch etwas ausreizen können, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir das gemeinsam hinkriegen.

Kai Havertz über...

... die Nationalmannschaft: Ich glaube, dass die Nationalmannschaft etwas ganz anderes ist, als der Verein. Wir treffen uns nur alle paar Monate. Wir haben die letzten Turniere negativ gestaltet und die Resultate müssen her. Ich glaube nicht, dass ich alles falsch gemacht habe, aber dass Luft nach oben ist, weiß ich. Ich fasse mir da auch an die eigene Nase.

... seine Position: Generell ist es kein Problem, wenn man über die Neun spricht. Ich spiele größtenteils auf der Neun, habe aber auch Spiele, in denen ich als Zehn oder Acht spiele. Die Diskussion habe ich akzeptiert. Ich gehe auf den Platz, um das Spiel zu gewinnen, egal wo ich spiele. Ich freue mich am meisten, wenn die Mannschaft gewinnt.

... seine Torbilanz: Wenn ich die Chancen habe, will ich sie nutzen. Ich möchte Tore machen und der Mannschaft helfen. Wichtig ist, dass man als Stürmer die Chancen hat. Ich kucke mir die Situationen nachher immer an und versuche sie dann besser zu machen.