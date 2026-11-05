Männer-Nationalmannschaft

Klopp im Video: "Ein bunter Mix aus sehr jung und durchaus erfahren"

05.11.2026
Klopp: "Je mehr Qualität man hat, desto schwieriger im positiven Sinne werden die Entscheidungen, die man zu treffen hat" Foto: Teresa Kilian/DFB

Bundestrainer Jürgen Klopp hat heute sein Aufgebot für die beiden abschließenden Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der UEFA Nations League benannt. Im exklusiven Video-Interview mit DFB.TV spricht Klopp über seine Spielerauswahl - und er sagt, was er in den Partien in Belgrad gegen Serbien am 13. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und am 16. November (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande erwartet.

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Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League

Autor: dfb

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