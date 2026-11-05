Männer-Nationalmannschaft
Klopp im Video: "Ein bunter Mix aus sehr jung und durchaus erfahren"
Bundestrainer Jürgen Klopp hat heute sein Aufgebot für die beiden abschließenden Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der UEFA Nations League benannt. Im exklusiven Video-Interview mit DFB.TV spricht Klopp über seine Spielerauswahl - und er sagt, was er in den Partien in Belgrad gegen Serbien am 13. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und am 16. November (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande erwartet.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
Mit Füllkrug und Mohya: Klopp nominiert Kader für Serbien und Niederlande
Bundestrainer Jürgen Klopp hat heute Niclas Füllkrug in den 24 Mann starken Kader für die finalen Gruppenspiele in der Nations League gegen Serbien und die Niederlande berufen. U 21-Nationalspieler Wael Mohya ist erstmals im A-Team dabei.
Tickets fürs Niederlande-Spiel in Berlin
Zum Abschluss der Gruppenphase der UEFA Nations League 2026/2027 trifft die Männer-Nationalmannschaft am 16. November in Berlin auf die Niederlande. Der öffentliche Ticketverkauf für den Länderspiel-Klassiker im Olympiastadion läuft.
Uwe Seeler wäre 90 geworden: Die Legende, die alle liebten
Er war ein Idol, das nie eines sein wollte - und auch deshalb so geliebt. Heute wäre Uwe Seeler 90 geworden. DFB.de über den DFB-Ehrenspielführer, der in 72 Länderspielen 43 Tore erzielte, zwar nie WM und EM gewann, aber dafür die Herzen der Fans.