Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sucht nach frischen Ideen für den Klimaschutz im Amateurfußball. Im Rahmen des Projekts "ANSTOSS FÜR GRÜN - Klimaschutz im Amateurfußball" ruft der DFB zu diesem Zweck einen Ideenwettbewerb ins Leben. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI), bietet der Wettbewerb Amateurvereinen die Chance, mit kreativen Projekten in ihrem Verein aktiv zu werden - und dabei einen von drei Geldpreisen in Höhe von jeweils 20.000 Euro zu gewinnen.

Bis zum 8. November 2024 können Vereine ihre Ideen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit im eigenen Verein auf ideenwettbewerb.dfb.de einreichen. Die acht Finalisten werden am 20. November bekanntgegeben und dürfen sich auf eine Einladung zur großen Preisverleihung am 7. Dezember 2024 am DFB-Campus in Frankfurt freuen. Dort können sie ihre innovativen Klimaschutzkonzepte ausstellen - drei Vereinen winkt zudem das Preisgeld zur Umsetzung ihres eingereichten Projekts.

"Es ist beeindruckend, wie Amateurvereine vorangehen"

Die Gewinner werden von einer erfahrenen Jury ermittelt, die sowohl Fachwissen im Bereich Klimaschutz als auch Expertise im Fußball mitbringt. Neben Vertretern des BMWK und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) wird beispielsweise auch Ex-Nationalspieler Timo Hildebrand, der sich seit Jahren für Nachhaltigkeit einsetzt, die Jury unterstützen.

Steffen Simon, Direktor Kommunikation, Nachhaltigkeit und Fans beim DFB, hofft auf große Resonanz bei den Amateurvereinen: "Wir freuen uns sehr, dass das Projekt 'ANSTOSS FÜR GRÜN - Klimaschutz im Amateurfußball' in den vergangenen Jahren so gut von den Vereinen angenommen wurde. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement und Willen zur Zukunftssicherung die Amateurvereine vorangehen. Gemeinsam mit dem BMWK und der NKI sind wir stolz darauf, die Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz an der Basis des Fußballs weiter zu stärken. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Wettbewerb einen wichtigen Beitrag leisten und den Vereinen unter die Arme greifen können."

Neben dem Ideenwettbewerb unterstützt das Projekt ANSTOSS FÜR GRÜN die Vereine auch durch das DFB-Klimabilanztool, mit dem Fußballvereine ihre CO₂-Bilanz erfassen können, und die Plattform klimaschutz.dfb.de. Dort finden Vereine zahlreiche Hilfestellungen und Fördermöglichkeiten für nachhaltige Maßnahmen.