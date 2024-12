Kleindienst: "Es hat als Team unfassbar viel funktioniert"

Kantersieg gegen Bosnien und Herzegowina: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich dank einem 7:0 (3:0) in Freiburg den Gruppensieg in der Nations League gesichert. Im letzten Heimspiel des Jahres trafen Jamal Musiala, Tim Kleindienst, Kai Havertz, Florian Wirtz und Leroy Sane. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Tim Kleindienst: Es freut mich, dass es heute so geklappt hat und ich zwei Tore schießen konnte. Es ist ein großer Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist. Bei einem 7:0 etwas beitragen zu können, ist super. Es hat als Team unfassbar viel funktioniert, in der Offensive ist fast alles aufgegangen. Auch in der ersten Hälfte hatten wir viele Chancen, die wir hätten nutzen können.

Jamal Musiala: Es hat Spaß gemacht. Die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir richtig gut gemacht. Nach ein paar Toren kann man dann auch freier aufspielen. Defensiv haben wir auch gut gestanden. Kopfbälle trainiere ich eigentlich nicht, es geht dabei immer um die Positionierung. Dann muss man einfach da sein und den Ball gut treffen.

Julian Nagelsmann: Wir haben ein unglaubliches gieriges Spiel abgeliefert, defensiv und offensiv. Auch nach den Wechseln haben wir nicht nachgelassen, da war kein Bruch im Spiel. Joshua Kimmich ist ein bisschen angeschlagen, da ist aber hoffentlich nichts Dramatisches. Das Gegenpressing war das Beeindruckendste heute. Es war schon ein sehr gutes Spiel. Wir haben in der Vergangenheit häufig nicht schnell genug nach Ballgewinnen nach vorne gespielt, das hat heute viel besser geklappt.

Florian Wirtz: Es war mein erstes Freistoßtor überhaupt, schön dass ich damit den Abend krönen konnte. Über allem steht der Sieg und das wir 7:0 gewonnen haben. Die Leistung vom ganzen Team war sehr gut, deswegen war der Abend sehr gut.

Oliver Baumann: Wahnsinn, was heute Abend passiert ist. So viele Tore in einem Spiel zu schießen ist brutal. Zu null zu spielen bedeutet mir viel, ebenso wie das zweite Länderspiel. Ich bin überglücklich und wir können damit zufrieden sein.