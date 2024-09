Kimmich: "Die erste Halbzeit fand ich sehr gut, die zweite okay"

Julian Nagelsmann: Insgesamt war es ein sehr unterhaltsames Spiel, weil beide Defensivabteilungen zu anfällig waren. Offensiv waren wir stärker und haben versucht, mehr Risiko zu nehmen. Wie wir nach dem Rückstand zurückkommen, war sehr gut und wir haben verdientermaßen die Führung erzielt. Beim Ausgleich waren wir im Zweikampf viel zu aggressiv.

Joshua Kimmich: Ich habe mich geärgert, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir nach der Pause nicht mehr so viel Kontrolle. Man hat gemerkt, dass wir nach dem 0:1 unser Spiel weiterspielen wollten. Die erste Halbzeit fand ich sehr gut, die zweite okay, aber nicht so gut wie die erste.

Jamal Musiala: Die Niederlande hatten mehrere Chancen, wir auch. Es war nicht unser Tag, wir werden daraus lernen. Es hat heute nicht alles geklickt wie gegen Ungarn. Das werden wir uns anschauen und Schritte nach vorne machen. Es gab einige Fehler: Wir mögen es zu zocken, ich hatte viele Ballverluste, auch vor dem Tor. Insgesamt müssen wir cleverer sein. Es gibt noch viel zu lernen, aber das Ganze ist ein Prozess.

Deniz Undav: Wir werden von Tag für Tag besser, die Teamchemie ist überragend. Wir sind nicht weit davon entfernt, etwas Großes zu leisten. Über mein erstes Tor bin ich überglücklich - meine Frau, mein Baby und meine Familie auch. Noch glücklicher wäre ich, wenn wir die drei Punkte hätten.