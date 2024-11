Kemlein: "Bei der U 21 bleiben und die EM spielen"

Aljoscha Kemlein hat sich beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin in den vergangenen Wochen in die erste Elf gespielt, nun könnte der 20-Jährige auch erstmals für die U 21-Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Zwei Tage vor dem Spiel gegen Dänemark am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Aachen spricht Kemlein auf DFB.de darüber.

Aljoscha Kemlein über...

... die Unterschiede von U 21 zur U 20: Je höher man kommt, desto größer wird das ganze Drumherum. Das ist hier schon ein Unterschied zur U 20. Andererseits bleibt aber auch vieles gleich. Ich kannte einige der Mannschaftskameraden schon von der U 20 oder U 19. Das Trainertream und die Kollegen sind nett, wir haben intensiv trainiert.

... die Bedeutung seiner Berufung: Die hat schon eine sehr große Bedeutung für mich. Die U 21 ist die letzte U-Nationalmannschaft vor dem A-Team. Es wird nächsten Sommer ein wichtiges Turnier gespielt mit der EM. Man kann wirklich stolz sein, hier dabei zu sein.

... die beiden Gegner Dänemark und Frankreich: Es kommen zwei Topgegner auf uns zu. Beide sind mit dem Ball sehr stark, vor allem Frankreich. In deren Kader sind schon ein paar Hochkaräter dabei. Es werden zwei sehr gute Tests.

... seinen Schwung aus der Bundesliga: Selbstvertrauen ist in jedem Fall da. Die Leistung in den letzten Spielen bei Union hat gestimmt. Ich will nun auch hier alles zeigen, was ich kann. Wenn häufiger man in der Bundesliga spielt, wird man von Trainer und Mitspielern auch anders gesehen.

... seine Ziele: Ich versuche, hier und im Verein meine Leistung zu bringen. Ich möchte in der U 21 bleiben und die EM spielen. Ich gebe mein Bestes - was am Ende dabei heraus kommt, wird man sehen. Das entscheidet der Trainer.