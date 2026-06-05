Karl fällt für WM aus, Ouédraogo nachnominiert

Nationalspieler Lennart Karl hat sich am Freitag in Chicago im Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem Länderspiel gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel und fällt für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aus. Für den Spieler vom FC Bayern München hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Nationalspieler Assan Ouédraogo vom Bundesligaklub RB Leipzig für das Turnier nachnominiert. Ouédraogo hatte im November beim 6:0-Sieg in der WM-Qualifikation über die Slowakei sein Debüt für Deutschland gefeiert und den Treffer zum 6:0-Endstand erzielt. Der U 17-Welt- und Europameister von 2023 wird in den kommenden Tagen direkt ins Team Basecamp der Nationalmannschaft nach Winston-Salem reisen.

Julian Nagelsmann: "Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst. Es ist nur ein kleiner Trost, dass er jung ist und noch viele Turniere vor sich hat. Wir hätten ihn sehr gerne im Team gehabt. Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen.“