Mit dem Julius Hirsch Preis setzt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seit 2005 ein klares Zeichen für Vielfalt sowie die Unveräußerlichkeit von Menschenrechten und wendet sich entschieden gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung. Damit bekennt er sich zu seiner Verantwortung, die "aus der beschämenden Geschichte des Verbandes zwischen 1933 bis 1945" erwachse, sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Wir müssen klar sagen: Nie Wieder!" Das aus seiner Historie entstandene Bewusstsein "müssen wir auch heute noch schärfen, wir müssen es mancherorts einfordern, wir müssen es aber auch auszeichnen."

Dafür steht der Julius Hirsch Preis, mit dem der DFB in mehr als 20 Jahren rund 60 Preistragende für ihr Engagement ausgezeichnet hat. Darunter Amateur- und Lizenzvereine, Fanprojekte und -initiativen sowie freie und kommunale Träger aus ganz Deutschland, die trotz ihrer Unterschiedlichkeit eines verbindet. "Sie prägen unser Gemeinwesen, unseren Fußball und unser Zusammenleben entscheidend mit", so Neuendorf. "Mit dem Blick voraus geben sie Hoffnung."

Wertschätzung, Sichtbarkeit und Anstoß

Alle Bewerber*innen und Preistragenden des mit insgesamt 21.000 Euro dotierten Julius Hirsch Preises leisten einen wichtigen Beitrag für ein respektvolles Miteinander in Fußball und Gesellschaft. Denn "Veränderungen beginnen dort, wo Menschen den Mut haben, sich einzumischen", sagt Nationalspielerin Giulia Gwinn. "Dadurch werden sie zu Vorbildern."

Um diese Vorbilder sichtbar zu machen, ist mit dem Julius Hirsch Preis bundesweite Aufmerksamkeit verbunden. Die jährliche, von der DFB-Kulturstiftung organisierte Preisverleihung mit prominenten Gästen und dreitägigem Rahmenprogramm für die Preistragenden wird so zum Zeichen der Wertschätzung, Ermutigung und Anstoß für andere. In diesem Jahr findet die feierliche Gala mit Übergabe des renommierten Preises am 23. November in Essen statt.

Bewerbungen und Vorschläge werden nun über dieses Formular entgegengenommen. Die Aktivitäten - unabhängig, ob sie auf oder außerhalb des Fußballplatzes stattfinden - müssen zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 30. Juni 2026 durchgeführt worden oder alternativ über viele Jahre kontinuierlich gelaufen sein. Die Bewerbungsphase endet am 30. Juni 2026.

Der Julius Hirsch Preis

Mit dem Julius Hirsch Preis erinnert der DFB an den deutsch-jüdischen Nationalspieler Julius Hirsch und an alle - insbesondere die jüdischen - Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsstaates. Julius Hirsch wurde 1910 mit dem Karlsruher FV und 1914 mit der Spielvereinigung Fürth Deutscher Meister. Gemeinsam mit seinem Karlsruher Teamkollegen Gottfried Fuchs ist er einer von nur zwei jüdischen Spielern in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. 1943 wurde Julius Hirsch aufgrund seiner jüdischen Herkunft in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Weitere Informationen zum Preis und das Onlinebewerbungsformular sind hier zu finden.