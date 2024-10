Jubiläum für Seegert - Schwabl auf Rekordkurs

Marcel Seegert hatte bei seinem Jubiläum besonderen Grund zur Freude: Im 300. Pflichtspiel für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim gewann der Kapitän mit seinem Team gegen den FC Erzgebirge Aue 3:0. Seit dem 3. Januar 2019 ist Seegert bereits zum zweiten Mal für die Waldhof-Profis am Ball. Im Ranking der vereinstreuesten Spieler reicht das aber "nur" für Rang neun. DFB.de gibt einen Überblick.

Auch der unmittelbar vor Seegert platzierte Markus Schwabl von der SpVgg Unterhaching war vor einiger Zeit an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt - genauer gesagt am 2. Juli 2018. Nach zunächst einer Saison beim Lokalrivalen TSV 1860 München (Juli 2013 bis Ende August 2014) sowie Abstechern zum damaligen Drittligisten VfR Aalen (Juli 2015 bis Januar 2017) und nach England zu Fleetwood Town (bis Juli 2018) ist der Rechtsverteidiger nun zum dritten Mal für seinen Jugendklub am Ball.

Gegen die "Löwen" (2:2) betritt der 34-Jährige, der mittlerweile nicht mehr nur als Spieler, sondern auch in Doppelfunktion als Sportdirektor tätig ist, bereits sein 301. Drittliga-Spiel. Allein 246 Einsätze davon absolvierte der Sohn von Präsident Manfred Schwabl im Trikot der SpVgg. Insgesamt ist Markus Schwabl erst der achte Spieler, der in der 3. Liga die Marke von 300 Partien überschritten hat. Vor ihm rangieren sieben Akteure, die nicht mehr in der 3. Liga oder sogar gar nicht mehr aktiv sind. Die Nummer eins ist nach wie vor Robert Müller mit 348 Partien (für acht verschiedene Klubs) und damit für Markus Schwabl, der einen Spielervertrag bis 2026 besitzt, durchaus in Reichweite.

Was die Anzahl der gesamten Pflichtspiele für "seinen" Klub angeht, rangiert Schwabl ebenfalls vor Marcel Seegert. Beim Derby gegen seinen früheren Verein TSV 1860 München war der Kapitän zum insgesamt 309. Mal für Haching am Ball.

FC Viktoria Köln dreimal unter den "Top10"

Mit dem Vorsprung von über einem halben Jahr (acht Monate und drei Tage) belegt Simon Handle unter den vereinstreuesten Akteuren der 20 aktuellen Drittligisten den siebten Rang. Damit ist der Außenbahnspieler einer von gleich drei Profis des FC Viktoria Köln unter den "Top10". Während er Defensivspieler Moritz Fritz (seit 1. Juli 2019, damit gemeinsam mit acht weiteren Spielern auf Rang zehn der Rangliste) um knapp zwei Jahre hinter sich lässt, ist Rechtsverteidiger Patrick Koronkiewicz (ab 1. Juli 2014) sogar schon seit mehr als zehn Jahren für die Höhenberger aktiv. Gemeinsam mit Handle gehörte der mittlerweile 33-Jährige bereits zum Kader, mit dem die Kölner im Sommer 2019 in die dritthöchste Spielklasse aufgestiegen waren.

In der 3. Liga lassen sich nur zwei Spieler finden, die noch länger für die erste Mannschaft ihres Vereins aktiv sind. Daniel Mikic war bereits zum 1. Juli 2013 aus der zweiten Mannschaft von Arminia Bielefeld wenige Kilometer weiter zum SC Verl gewechselt. Erst vor wenigen Wochen löste der 32 Jahre alte Verteidiger mit inzwischen 314 Pflichtspielen Julian Schmidt (310) als Verler Rekordspieler ab. Mikic ist auch der letzte verbliebene Profi der Ostwestfalen aus dem Aufstiegskader der Saison 2019/2020.

Männel seit Februar 2021 Aues Rekordspieler

Sogar noch fünf Jahre länger steht Martin Männel bereits beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag. Seit seinem Wechsel vom FC Energie Cottbus im Juli 2008 erlebte der inzwischen 36-jährige Torhüter mit den "Veilchen" nicht nur in den Spielzeiten 2009/2010 und 2015/2016 jeweils den Sprung in die 2. Bundesliga. Der frühere Junioren-Nationalspielern blieb Aue auch trotz der Abstiege 2014/2015 und 2021/2022 über mehr als 16 Jahre durchgehend treu.

Im Erzgebirge ist Männel deshalb längst zu einer Vereinsikone geworden. Mit seinem insgesamt 419. Pflichtspiel für den Verein übertraf der Schlussmann im Februar 2021 die bisherige Bestmarke von Holger Erler und ist seitdem Rekordspieler des Vereins. Inzwischen stand Männel bereits 537-mal für Aue zwischen den Pfosten.

Jakob Golz auf den Spuren von Vater Richard

Auffällig: Unter den neun vereinstreuesten Spielern der 3. Liga ist mit Marco Hiller (seit 1. Juli 2017 Teil der Profis) vom TSV 1860 München nur ein weiterer Torhüter zu finden. Erst auf dem von acht Spielern geteilten zehnten Rang (seit 1. Juli 2019 bei der ersten Mannschaft) tauchen mit Jakob Golz von Rot-Weiss Essen und Arthur Lyska, aktuelle Nummer zwei beim SV Wehen Wiesbaden, wieder zwei Keeper auf. Während der RWE-Schlussmann an der Essener Hafenstraße der vereinstreueste Spieler ist und somit auf den Spuren seines Vaters Richard Golz (elf Jahre beim Hamburger SV und acht Jahre beim SC Freiburg) wandelt, muss sich Lyska beim SVWW hinter Innenverteidiger Sascha Mockenhaupt (seit 4. Januar 2017 im Klub) anstellen.

Bei nur acht Drittligisten trägt der vereinstreueste Spieler seit weniger als fünf Jahren das Trikot des derzeitigen Klubs. Timo Beermann hatte sich dem VfL Osnabrück am 15. Juli 2020 zum zweiten Mal in seiner Laufbahn angeschlossen. Der Innenverteidiger war nach sieben Jahren beim 1. FC Heidenheim zu den Lila-Weißen zurückgekehrt. Seit Juli 2021 führt Dominik Nothnagel als erfahrener Spieler die U 21 des VfB Stuttgart an. Ein Jahr später kamen Eric Uhlmann und Nick Stepantsev zur U 23 von Hannover 96.

Der SV Sandhausen verpflichtete seinen dienstältesten Spieler am 15. September 2021, als Torhüter Nikolai Rehnen aus der Vereinslosigkeit geholt wurde. Aktuell fällt der 27-Jährige wegen einer Meniskusverletzung aus. Bei der U 23 von Borussia Dortmund und Dynamo Dresden (jeweils drei Spieler) sowie dem FC Ingolstadt 04 (sechs) teilen sich gleich mehrere Profis die längste Zeit im Klub. Auf eine kürzere Vereinszugehörigkeit (seit Juli 2023) kommen nach dem Abstieg von der Bundesliga bis in die 3. Liga lediglich acht Spieler von Arminia Bielefeld. Das heißt: Kein Spieler im Kader des DSC gehört der ersten Mannschaft mehr als 16 Monate an. Der langjährige Kapitän Fabian Klos hatte seine aktive Laufbahn im zurückliegenden Sommer beendet. mspw

Die vereinstreuesten Spieler der aktuellen Drittligisten