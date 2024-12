Johannes fällt aus – Borggräfe von U 23 nachnominiert

Torhüterin Stina Johannes reist heute aufgrund von muskulären Problemen vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ab und fällt damit für das Länderspiel am Montag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) gegen Italien aus.

Für Johannes nominierte Bundestrainer Christian Wück U 23-Torhüterin Rafaela Borggräfe vom SC Freiburg nach. Die 24-Jährige reist von der U 23-Nationalmannschaft an, wo sie zuletzt am Donnerstag beim 3:0 Sieg gegen Spanien zwischen den Pfosten stand. Borggräfe wird am Mittag in Düsseldorf zur Nationalmannschaft dazustoßen.