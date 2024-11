Ein herzliches Willkommen für das neue Trainer*innen-Team – das können Fans der Frauen-Nationalmannschaft bereiten. Denn die DFB-Frauen laden heute ab 16.30 Uhr zu einer öffentlichen Trainingseinheit im Stadion am Brentanobad in Frankfurt ein. Es wird die erste Einheit des neuen Trainer*innen-Gespanns um Bundestrainer Christian Wück sein. Die Fans der Frauen-Nationalmannschaft können sich beim öffentlichen Training zunächst auf eine abwechslungsreiche Einheit auf dem Platz freuen. Im Anschluss wird das gesamte Team die Autogramm- und Selfiewünsche ihrer Anhänger*innen erfüllen.

Die Teilnahme am öffentlichen Training ist kostenlos, erfordert allerdings ein Ticket, das über das DFB-Ticketportal gebucht werden kann. Der Einlass ist ab 15.30 Uhr. Am Stadiongelände stehen nicht genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Der DFB bittet die Besucher*innen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion am Brentanobad zu kommen. Fans, die nicht vor Ort in Frankfurt am öffentlichen Training teilnehmen können, können dieses aber trotzdem live verfolgen: Der DFB wird einen Livestream vom Training auf Twitch anbieten.

Am Freitag, 25. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD), steht für die DFB-Frauen der erste Härtetest an: Im Wembley Stadion in London wird ihnen England beim Testspiel gegenüberstehen. Am Montag, 28. Oktober (ab 18.10 Uhr, live im ZDF), wird das Team um Bundestrainer Christian Wück in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg Australien empfangen – Tickets für das Länderspiel in Duisburg sind weiterhin im DFB-Ticketportal erhältlich.