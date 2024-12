Schon früh im neuen Jahr geht es für die deutschen U 17-Juniorinnen zur Sache. Bei mildem Klima in der spanischen Hafenstadt Alicante legt die Auswahl von DFB-Trainerin Melanie Behringer im Wintertrainingslager vom 4. bis 13. Januar die Grundlagen für kräftezehrende Monate, an deren Ende die EM-Teilnahme auf den Färöern im Mai 2025 stehen soll. An der spanischen Costa Blanca sind 21 Feldspielerinnen und vier Torhüterinnen dabei. Abgerundet wird die erste Maßnahme des Jahres mit einem Länderspiel gegen Spanien am 9. Januar (ab 11 Uhr) auf der Anlage des Albir Garden Resort in Alicante.

"Wie jedes Jahr ist die Vorfreude auf das Wintertrainingslager in Spanien sehr groß", sagt Behringer. "Die gemeinsame Zeit mit unseren Mädels wollen wir dafür nutzen, uns bestmöglich auf die kommenden Aufgaben in der zweiten EM-Qualifikationsrunde vorzubereiten. Dabei wird das Länderspiel gegen einen Topgegner wie Spanien als ein Highlight der Maßnahme weitere wichtige Erkenntnisse bringen. Außerdem freuen wir uns auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit unseren Trainerkolleg*innen vor Ort."

Nach einem weiteren Lehrgang im Februar in Italien entscheidet sich in der zweiten Märzhälfte die EM-Teilnahme bei einem Vier-Länder-Turnier auf heimischem Boden mit Spielen gegen Kosovo, Finnland und Österreich.