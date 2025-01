Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Heimländerspiel des neuen Jahres am Dienstag, 25. Februar, in Nürnberg auf Österreich. Anstoß für das zweite Gruppenspiel der DFB-Frauen in der UEFA Women's Nations League 2025 ist um 18.15 Uhr, das ZDF überträgt live.

Karten für das Länderspiel im Max-Morlock-Stadion sind ab dem kommenden Dienstag, 21. Januar (ab 10 Uhr), im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich.

Sitzplatzkarten ab 15 Euro

Sitzplatzkarten für die Partie in Nürnberg werden ab 15 Euro erhältlich sein (ermäßigt ab 12 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets kosten im Sitzplatzbereich 10 Euro pro Ticket (in Kategorie 3) und sind ab dem 21. Januar für alle Gruppen ab zehn Personen über den Bayerischen Fußball-Verband erhältlich. Der Fanblock in Nürnberg befindet sich in Block 11. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket.

Den Auftakt in Gruppe 1 der Liga A der Nations League macht das deutsche Team bereits am 21. Februar (ab 20.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande im Rat Verlegh Stadion in Breda - hier geht's zu den Tickets.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.