Frauen-Nationalmannschaft

Im Video: Sechs Tore beim Auftaktsieg gegen Australien

10.10.2026
Gelungener Auftakt: Die DFB-Frauen feiern das 4:2 gegen Australien Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem 4:2 (2:1) gegen Australien ins Länderspieljahr gestartet. Melissa Kössler sorgte per Doppelpack (23., 30.) für die 2:0-Führung. Später traf Camilla Küver (83.) und kurz vor Abpfiff verwandelte Sjoeke Nüsken (90.+4) zum Endstand. DFB.de zeigt die Höhepunkte im Video bei YouTube.

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Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft

Autor: dfb

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