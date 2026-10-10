Im Video: Sechs Tore beim Auftaktsieg gegen Australien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem 4:2 (2:1) gegen Australien ins Länderspieljahr gestartet. Melissa Kössler sorgte per Doppelpack (23., 30.) für die 2:0-Führung. Später traf Camilla Küver (83.) und kurz vor Abpfiff verwandelte Sjoeke Nüsken (90.+4) zum Endstand. DFB.de zeigt die Höhepunkte im Video bei YouTube.