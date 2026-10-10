Frauen-Nationalmannschaft
Im Video: Sechs Tore beim Auftaktsieg gegen Australien
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem 4:2 (2:1) gegen Australien ins Länderspieljahr gestartet. Melissa Kössler sorgte per Doppelpack (23., 30.) für die 2:0-Führung. Später traf Camilla Küver (83.) und kurz vor Abpfiff verwandelte Sjoeke Nüsken (90.+4) zum Endstand. DFB.de zeigt die Höhepunkte im Video bei YouTube.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Ticker: Regeneration und Weiterreise nach Bremen
Die DFB-Frauen sind mit einem 4:2 gegen Australien in die Länderspielsaison gestartet. Am kommenden Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) trifft das Team im Weserstadion auf Japan. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.
Europameisterinnen von 2001 in Karlsruhe geehrt
25 Jahre nach dem EM-Sieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2001 hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Rahmen des Frauen-Länderspiels der DFB-Auswahl gegen Australien in Karlsruhe seine Legenden geehrt.
Wück: "Man sieht, wie die Mädels brennen"
Zum Saisonauftakt hat die Frauen-Nationalmannschaft in Karlsruhe in einem rasanten Spiel ein 4:2 (2:1) gegen Australien gefeiert. Bundestrainer Christian Wück und seine Spielerinnen ordneten im Anschluss die Partie und ihre Leistungen ein.