Zum Abschluss des Länderspieljahres trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am kommenden Montag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Bochum auf Italien. Tickets für das Länderspiel im Vonovia Ruhrstadion können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden. Es sind bereits mehr als 13.000 Karten verkauft worden.

Hier geht's zu den Tickets.

Sitzplatzkarten sind in drei Kategorien verfügbar und kosten zwischen 15 und 25 Euro (ermäßigt 10 bis 20 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro. Stehplätze kosten regulär 9 Euro (ermäßigt 7 Euro, Kinder 6 Euro).

Gruppentickets ab zehn Personen

Gruppentickets kosten im Sitzplatzbereich 8 Euro pro Ticket (in Kategorie 3) und im Stehplatzbereich 6 Euro pro Ticket und sind für alle Gruppen ab zehn Personen über den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen erhältlich (solange der Vorrat reicht). Stehplatz-Gruppentickets sind auch direkt über das DFB-Ticketportal buchbar.

In Bochum erwartet das Team von Bundestrainer Christian Wück ein echter Härtetest auf dem Weg zur Frauen-EURO 2025 in der Schweiz. Italien hat sich – ebenso wie die DFB-Frauen – als Gruppensieger für die EM im nächsten Jahr qualifiziert und dabei unter anderem die Niederlande hinter sich gelassen.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.