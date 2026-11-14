Harsch schießt Hoffenheim spät zum Derbysieg

Dank eines Last-Minute-Treffers entschied die TSG Hoffenheim das badische Derby in der Google Pixel Frauen-Bundesliga für sich. Das Team von Trainerin Eva-Maria Virsinger bezwang den SC Freiburg 1:0 (0:0) und ließ den bislang punktgleichen Konkurrenten mit dem insgesamt vierten Saisonsieg vorerst hinter sich.

Das entscheidende Tor im Dietmar-Hopp-Stadion erzielte Franziska Harsch (90.+1), die nur fünf Minuten zuvor eingewechselt worden war, erst in der Nachspielzeit. Die 29 Jahre alte Mittelfeldspielerin besiegelte damit die vierte Freiburger Niederlage in Folge.

Konrad: "Chancen nicht genutzt"

"Das war Freude pur", beschrieb Matchwinnerin Franziska Harsch ihre Ambitionen im Interview. "Es passiert nicht oft, kurz vor dem Abpfiff das Siegtor zu erzielen. Martine Fenger hatte den Ball verlängert. Danach habe ich einfach versucht, ihn über die Linie zu drücken."

Freiburgs Trainer Marco Konrad erklärte: "Die Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt. In der Schlussphase hat Hoffenheim viel Druck entwickelt. Es ist bitter, dass wir mit leeren Händen dastehen."

SC-Spielerin Carina Brunold meinte: "Wir hatten gute Möglichkeiten, um in Führung zugehen. Zumindest eine Chance hätte ich nutzen müssen. Wir haben alles reingeworfen, fahren jedoch mit einer Niederlage nach Hause."

Kaut fällt kurzfristig aus

TSG-Trainerin Eva-Maria Virsinger nahm im Vergleich zum 1:1 beim 1. FC Union Berlin nur eine Veränderung in ihrer Anfangsformation vor, allerdings unfreiwillig. Weil Lisann Kaut mit muskulären Problemen kurzfristig passen musste, rückte Svenja Vöhringer als Außenverteidigerin ins Team. Weiterhin passen musste neben Féli Delacauw und Naomi Luyet auch Laia Martret. Sara Ritter macht bei der Re-Integrierung in das Mannschaftstraining weitere Fortschritte. Das Derby kam für sie aber noch zu früh.

Bein SC Freiburg entschied sich Trainer Marco Konrad gegenüber der bitteren 0:4-Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg für gleich fünf Umstellungen. Anna Reimann kehrte nach überstandenen muskulären Problemen für Lorena Barth ins Tor zurück. Außerdem erhielten Julia Stierli, deren Rotsperre abgelaufen war, sowie Emma Memminger, Alena Bienz und Borbala Dora Vincze diesmal den Vorzug vor Nicole Ojukwu, Sabah Seghir, Lisa Kolb und Luca Birkholz.

Karl zieht mit Kayikci gleich

Eine besondere Partie war das Gastspiel im Kraichgau für Lisa Karl. Die Freiburger Kapitänin lief zum 195. Mal in der höchsten deutschen Spielklasse auf - und schloss damit zur bislang alleinigen SC-Rekordspielerin Hasret Kayikci auf.

Verzichten mussten die Breisgauerinnen auf Laura Benkarth, Ingibjörg Sigurðardóttir, Meret Felde (alle Baby- oder Schwangerschaftspause), Zoe Schick, Nora Scherer (beide Kreuzbandriss), Tessa Blumenberg (Reha), Nia Szenk (Adduktorenprobleme) und Jana Vojteková (muskuläre Beschwerden). Alina Axtmann, die im Laufe der Woche wieder voll mit der Mannschaft trainiert hatte, gehörte erstmals wieder zum Aufgebot, kam aber noch nicht zum Einsatz.

Beste Chancen für Brunold

In der ersten Halbzeit gab es nur wenige Höhepunkte. Die TSG Hoffenheim hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich aber kaum gefährliche Torchancen erarbeiten. So prüfte Janna Grimm Freiburgs Torfrau Anna Reimann mit einem vergleichsweise harmlosen Distanzschuss. Außerdem setzte die aufgerückte Abwehrspielerin Jonna van de Velde einen Kopfball nach einer Freistoßflanke von Marie Steiner ein wenig zu hoch an.

Die beiden besten Gelegenheiten vor der Pause hatte jeweils Freiburgs Angreiferin Carina Brunold nach Umschaltmomenten. Beim ersten Versuch scheiterte die 24 Jahre alte Österreicherin aus halbrechter Position an der gut reagierenden TSG-Torhüterin Laura Dick. Nur wenige Minuten später lief Carina Brunold nach einem feinen Steilpass von Alena Bienz alleine in Richtung Hoffenheimer Tor, zog aber ein wenig überhastet von der Strafraumgrenze ab und verfehlte den Kasten deutlich. So ging es torlos in die Kabinen.

Drei Wechsel auf einmal

Zur Pause gab es Wechsel auf beiden Seiten. Bei der TSG löste Martine Fenger die unauffällige Chiara Hahn ab, beim Sport-Club kam Lisa Kolb für Selina Vobian. Am Spielverlauf änderte sich dadurch nur wenig. Die Gastgeberinnen taten sich weiterhin schwer, sich bis in die torgefährlichen Zonen zu kombinieren. Die Freiburgerinnen lauerten vor allem auf hohe Ballgewinne. Zehn Minuten nach der Pause kam TSG-Angreiferin Svenja Fölmli gegen ihren früheren Verein erstmals zum Abschluss. Ihr wuchtiger Schuss aus etwa 16 Metern ging jedoch am Tor vorbei.

Nach etwas mehr als einer Stunde gab Freiburgs Trainer Marco Konrad das Signal für verstärkte Offensivbemühungen. Mit U 23-Nationalstürmerin Luca Birkholz ( für Carina Brunold) sowie Amira Arfaoui (für Ilayda Acikgöz) und Nicole Ojukwu (für Maj Schneider) kamen gleich drei frische Spielerinnen auf einmal. Kurz darauf fasste sich Alena Bienz ein Herz und schoss aus mehr als 20 Metern nur ganz knapp über das Tor.

Zweimal Alu-Pech für TSG

Zu Beginn der Schlussphase setzte Svenja Fölmli aus Hoffenheimer Sicht ein Ausrufezeichen. Nach einer starken Einzelleistung traf die 24 Jahre alte Schweizerin die Oberkante der Latte. Nur wenige Sekunden später parierte Freiburgs Torhüterin Anna Reimann einen Abschluss von Linda Natter, ehe sie mit einer Glanzparade gegen Martine Fenger erneut einen möglichen Rückstand verhinderte.

Nachdem Lisa Kolb bei der besten Freiburger Chance nach einem Konter an Laura Dick gescheitert war, setzten sich erneut die Hoffenheimerinnen vorne fest. Einen Kopfball von Lisa Doorn konnte Emma Memminger noch mit Hilfe der Latte von der Linie kratzen. Nach einem langen Ball von Laura Dick und der folgenden Kopfballverlängerung von Martine Fenger ließ sich die gerade erst eingewechselte Franziska Harsch die Möglichkeit zum späten 1:0-Siegtor (90.+1) für die TSG nicht nehmen.