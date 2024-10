Die U 19-Nationalmannschaft bereitet sich auf die EM-Qualifikation im November vor. Die erste Partie von insgesamt dreien konnte das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch mit 2:1 gegen Spanien für sich entscheiden. Im DFB.de-Interview spricht Balitsch über die Leistung seiner Mannschaft und die nächsten Schritte auf dem Weg zur EM.

DFB.de: Hanno Balitsch, Sie sind derzeit in Rumänien. Das erste Länderspiel von dreien hat Ihre Mannschaft gegen eine andere bestritten, die zu den stärksten des Jahrgangs 2006 zählt, Spanien. Die Partie habt ihr mit 2:1 gewonnen. Wie bewerten Sie die Leistung Ihres Teams?

Hanno Balitsch: Wir haben im Spanien-Spiel eine geschlossene Mannschaftsleistung geboten und dabei gegen sehr starke Spanier gespielt, die in ihrem Jahrgang lange ungeschlagen waren. Nach dem frühen Rückstand haben wir uns ins Spiel reingearbeitet und den Ausgleich erzielt. Wir haben kompakt verteidigt und konnten auch die Druckphase in der zweiten Halbzeit überstehen. Eine gute Umschaltaktion führte dann zur 2:1-Führung und letztlich zum Sieg.

DFB.de: Die Mannschaft geriet anfangs in Rückstand, konnte die Begegnung aber noch zu ihren Gunsten drehen. Wie sehr stärkt das das Selbstbewusstsein der Spieler für die noch anstehenden Begegnungen?

Balitsch: In der vierten Minute direkt zurückzuliegen, ist gegen so einen starken Gegner wie Spanien natürlich alles andere als dankbar. Wir konnten die Partie aber drehen und haben uns den Sieg erarbeitet. Solch ein Verlauf stärkt das Selbstvertrauen der Mannschaft. Auch die Tatsache, dass wir eine Topmannschaft, die lange ungeschlagen war, besiegt haben, gibt unserem Team Rückenwind für die nächsten Begegnungen.

DFB.de: Was hat Ihnen an der Leistung Ihrer Mannschaft besonders gefallen? Gibt es Spieler, die ihre Qualitäten nochmal extra unterstrichen haben im Spanien-Spiel?

Balitsch: Die Art und Weise, wie sich meine Mannschaft in das Spiel nach einem Rückstand zurückgearbeitet hat, ist mir besonders positiv aufgefallen. Der Zusammenhalt und die Bereitschaft des Teams waren besonders. Letztendlich ist der Erfolg auf eine geschlossene Mannschaftsleistung zurückzuführen.

DFB.de: Wie wichtig sind diese Länderspiele gegen starke Gegner für die Vorbereitung auf die EM-Qualifikation?

Balitsch: Dazu habe ich eine geteilte Meinung. Einerseits hilft es jeder Mannschaft, gegen ein Top-Team zu spielen und sich auf höchstem Niveau zu messen. Andererseits ist es in unserem Fall nicht die optimale Vorbereitung, gegen Gegner mit viel Ballbesitz zu spielen, da wir in der EM-Qualifikationsgruppe auf Andorra, Zypern und Ungarn treffen werden, die uns wahrscheinlich mehr Ballbesitz zusprechen werden. Trotzdem gibt ein Sieg gegen einen starken Gegner Selbstvertrauen.

DFB.de: Das Ziel der EM-Qualifikation ist klar definiert. Wie möchten Sie es erreichen und was ist Ihnen dabei wichtig?

Balitsch: Wir möchten in der ersten Qualifikationsrunde weiterkommen und das am besten mit der Maximalpunktzahl. Das sollte unser Anspruch sein, auch wenn wir wissen, dass die erste Qualifikationsrunde eine besondere Herausforderung sein wird. In Andorra spielen wir mit minimaler Vorbereitungszeit und auf Kunstrasen. Eine Aufgabe, auf die wir vorbereitet sind. Grundsätzlich wird der Fokus darauf liegen, in diesen Spielen ge- und entschlossen aufzutreten.