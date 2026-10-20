Futsal-WM-Qualifikation: Litauen besiegt, Kroatien vor der Brust

Mülheim war ein gutes Pflaster zum Auftakt in die WM-Qualifikation: Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft besiegte körperlich robuste Litauer in der Westenergie Sporthalle vor 1021 Zuschauern mit 4:2. Nach der Pause konnte die Auswahl von Marcel Loosveld zulegen und einen 1:2-Rückstand wettmachen.

"Es war ein großartiger Sieg und eine tolle Teamleistung gegen Litauen, aber wir dürfen uns nicht zu lange auf diesem Erfolg ausruhen", sagt der Bundestrainer. „Ab jetzt steht der Zähler wieder auf 0:0 und mit Kroatien wartet ein schwerer Gegner auf uns."

Das zweite und vermeintlich schwerste WM-Qualifikationsspiel steht bereits in knapp drei Wochen an. Am 6. November treten die deutschen Futsaler um 20:30 Uhr in Kroatien an. DFB.TV überträgt live. Für den insgesamt zweiwöchigen Lehrgang hat Loosveld einen 15-köpfigen Kader nominiert, der ab dem 2. November zusammenkommt.

"Das wird ein echter Test, von dem wir wissen, dass er uns ein ganz anderes Niveau abverlangen wird, als die Litauer. In den letzten Spielen haben wir gezeigt, was wir können, und das müssen wir gegen Kroatien erneut bestätigen", sagt Loosveld.