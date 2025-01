Mit dem DFB-Pokalfinale der Frauen im Kölner Rhein-Energie-Stadion steht der Domstadt auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderer Feiertag bevor. Das größte Einzelereignis im deutschen Frauenfußball wird am 1. Mai 2025 (Anstoß um 16 Uhr) bereits zum 16. Mal in Köln ausgetragen. Mit 44.400 Fans war das letztjährige Pokalendspiel bereits zum zweiten Mal in Folge ausverkauft.

Der Ticketvorverkauf für das DFB-Pokalfinale der Frauen 2025 im DFB-Ticketportal läuft. Welche Teams im Endspiel aufeinandertreffen, entscheidet sich in den Halbfinalbegegnungen am 22. und 23. März. Zuvor steht am 12. Februar (ab 18.30 Uhr) aber erst das Viertelfinale an.

Sitzplatzkarten ab 15 Euro

Sitzplatzkarten werden ab 15 Euro erhältlich sein (ermäßigt ab 12 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 10 Euro.

Seien Sie in Köln dabei und erleben Sie neben dem Pokalendspiel auch das traditionelle Fan- und Familienfest auf den Vorwiesen mit tollem Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein sowie zahlreichen Mädchenturnieren!