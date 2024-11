Doorsoun: "Wollen uns als Mannschaft finden"

Die ersten Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück stehen kurz bevor. Am 25. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) geht es in London gegen England und am 28. Oktober (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) empfangen die DFB-Frauen Australien in Duisburg. Die Nationalspielerinnen Selina Cerci und Sara Doorsoun sprechen zuvor auf DFB.de über die erste Trainingseinheit unter dem neuen Trainerteam und den Umbruch in der Nationalmannschaft.

Sara Doorsoun über...

... die erste Trainingseinheit mit über 2000 Fans: Es ist natürlich sehr schön, dass gestern so viele dabei waren, so startet man gerne in die Maßnahme. Der Standort Frankfurt ist super, es ist meine Heimspielstätte, ich bin gerne am Brentanobad.

… ihre Konstanz bei Eintracht Frankfurt: Das ist ein schönes Kompliment, doch morgen kann es schon wieder ganz anders ausschauen. Ich bleibe bei mir selbst und versuche jedes Spiel bestmöglich zu gestalten.

... das verlorene EM-Finale in Wembley 2022 gegen den kommenden Gegner England: Das war ein unfassbares Erlebnis vor 90.000 Zuschauern. Wir waren natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben, aber rückblickend doch auch stolz auf die Vize-Europameisterschaft. Vor dieser Kulisse gegen diesen Gegner ist es etwas ganz Besonderes. Diesmal wird es anders sein als damals, ich will das Spiel mit dem neuen Trainerteam gut gestalten. Die neuen Spielerinnen sollen die Atmosphäre aufsaugen und nicht nervös sein.

... ihre Rolle im Nationalteam: Ich bin eine Spielerin, die sich ihrer Rolle bewusst ist, egal, ob ich die Dienstälteste bin oder nicht. Ich bringe das Team mit meinen Stärken weiter und möchte vorangehen. Zudem möchte ich den Spielerinnen helfen, die neu sind.

... über die anstehenden Testspiele: Wir sollen uns ausprobieren und wollen uns als Mannschaft finden. Es wird noch nicht alles funktionieren, das ist vollkommen okay. Das Ganze ist ein Prozess. Bis zum nächsten Sommer soll unsere Spielphilosophie erkennbar sein.

Selina Cerci über...

... ihr Comeback in der Nationalmannschaft: Ich wurde sehr gut aufgenommen und fühle mich sehr wohl. Nach der langen Leidenszeit fühlt es sich richtig gut an, wieder hier zu sein und den Adler auf der Brust zu tragen.

... ihre Rolle im Team: Noch kann ich mir keine Rolle zuordnen, ich bin ein Frischling. Ich möchte mich im Training beweisen, dem Team mit meinen Stärken helfen und die Leistung auf den Platz bringen.

... über den Umbruch in der Mannschaft: Es ist ein frischer Wind, jeder will in die Startelf. Persönlich möchte ich meine Leistung abrufen, dann habe ich ein gutes Gefühl. Vieles wird sich in der Zukunft zeigen.