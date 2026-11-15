Frankfurt holt sich Rang drei mit 5:1 in Leipzig zurück

Eintracht Frankfurt belegt auch nach dem 10. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den dritten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Niko Arnautis fuhr bei RB Leipzig einen 5:1 (2:0)-Auswärtserfolg ein und verdrängte mit jetzt 20 Punkten den zwischenzeitlich vorbeigezogenen SV Werder Bremen (19 Zähler) wieder von Rang drei. Der Rückstand zum Tabellenzweiten VfL Wolfsburg schrumpfte auf vier Punkte.

Vor 3680 Zuschauer*innen in der großen Red Bull Arena ließen Rebecka Blomqvist (11.) und Amanda Ilestedt (17.) die Eintracht schon früh zweimal jubeln. In der zweiten Halbzeit machten Nina Lührßen (63.), die eingewechselte Hayley Raso (74.) und Hanna Bennison (79.) alles klar. Erst kurz vor dem Abpfiff verkürzte Alieke Tuin (90.) mit einem Traumtor zum Endstand. Für RB Leipzig war es die dritte Niederlage nacheinander.

Lührßen: "Darauf aufbauen"

"Wir haben unsere Chancen effektiv genutzt und deshalb auch verdient gewonnen", sagte Frankfurts Torschützin Nina Lührßen im Interview. "Gerade die Chancenverwertung war in den zurückliegenden Wochen unser Problem. Diesmal haben wir gleich die erste Möglichkeit verwertet und dann mit einem Standard auf 2:0 erhöht. Darauf können wir aufbauen."

Eintracht-Trainer Niko Arnautis erklärte: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben uns für unsere Leistung mit den Toren belohnt. Leipzig hat kein schlechtes Spiel gemacht und war in den Phasen vor und nach der Halbzeit durchaus dran, ein Tor zu erzielen. Wir haben das jedoch überstanden und dann den Vorsprung ausgebaut."

RB-Stürmerin Delice Boboy meinte: "Nach dem schnellen 0:2-Rückstand war es für uns schwierig, wieder ins Spiel zurückzukommen. Das Ergebnis tut weh. Schon vor dem Anpfiff hat uns der Ausfall unserer Kapitänin Sandra Starke geschockt. Sie ist eine sehr wichtige Spielerin für uns."

Starke vor Anpfiff verletzt

Im Vergleich zur Niederlage beim 1. FC Köln (1:3) veränderte Leipzigs Cheftrainer Jonas Stephan seine Anfangsformation auf insgesamt vier Positionen. Die etatmäßige Stammtorhüterin Elvira Herzog stand wieder zwischen den Pfosten (für Aude Waldbillig). Außerdem bekamen Zenia Mertens und Linde Veefkind diesmal den Vorzug vor Andrea Norheim und Therese Simonsson. Der vierte Wechsel war dagegen nicht geplant. Kapitänin Sandra Starke verletzte sich aber beim Aufwärmen und konnte nicht eingesetzt werden. Dafür rückte Emanuela Pfister kurzfristig in die Startelf.

Lara Marti gehörte erstmals nach ihrer langen Verletzungspause wieder zum RB-Kader. Die 27 Jahre alte Verteidigerin hatte sich im Mai 2025 beim Schweizer Nationalteam das Kreuzband gerissen. Weiterhin passen mussten dagegen Emilia Asgeirsdottir, Annabel Schasching und Lou-Ann Joly.

Drei Umstellungen gab es bei der Eintracht gegenüber dem 2:1-Heimerfolg im Achtelfinalrückspiel des UEFA Women's Europa Cup gegen die PSV Eindhoven und dem damit verbundenen Einzug in das Viertelfinale (Hinspiel 2:0). Lina Altenburg kehrte für Sophia Winkler ins Tor zurück. Außerdem rückten Paulina Krumbiegel und Marthine Oestenstad in die Viererkette und ersetzten dort Sara Doorsoun und Pia-Sophie Wolter, die ebenso wie Sophia Winkler auf der Bank Platz nahmen.

Freigang bedient Blomqvist

Die Gästinnen erwischten in der Leipziger Arena einen optimalen Start. Gleich der erste Torschuss brachte die Führung. Kapitänin Laura Freigang passte den Ball vom rechten Flügel vor das Tor, wo sich Rebecka Blomqvist die Chance zum frühen 0:1 (11.) nicht entgehen ließ.

Auch der zweite Frankfurter Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Zunächst scheiterte Ereleta Memeti noch aus spitzem Winkel an der gut reagierenden Elvira Herzog. Nur wenige Minuten später traf die aufgerückte Innenverteidigerin Amanda Ilestedt im Anschluss an einen Freistoß von Nationalspielerin Larissa Mühlhaus per Kopf zum 0:2 (17.).

Ab der Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gastgeberinnen besser in die Partie. Ein wuchtiger Abschluss von Marleen Schimmer aus rund 20 Metern strich ebenso knapp am Frankfurter Gehäuse vorbei wie ein Kopfball von Linde Veefkind. In der Nachspielzeit scheiterte U 23-Nationalstürmerin Delice Boboy dann sogar am Pfosten. Auf der anderen Seite hatte Laura Freigang zwei gute Möglichkeiten, um den Vorsprung auszubauen, doch Elvira Herzog war jeweils auf dem Posten.

Tuin verkürzt mit Traumtor

In der Anfangsphase parierte Frankfurts U 23-Nationaltorhüterin Lina Altenburg einen weiteren Versuch ihrer DFB-Teamkollegin Delice Boboy, ehe Larissa Mühlhaus auf der Gegenseite den Pfosten traf. Kurz darauf war das Duell schon so gut wie entschieden. Eine gelungene Kombination der Hessinnen über Laura Freigang, Dilara Acikgöz und Rebecka Blomqvist schloss Linksverteidigerin Nina Lührßen mit einem unhaltbaren Flachschuss zum 0:3 (63.) in die lange Ecke ab.

In der Schlussphase legte die Eintracht noch zwei weitere Treffer nach. So hatte die eingewechselte Australierin Hayley Raso bei einem Solo auf der linken Seite zu viel Platz, drang in den Strafraum ein und ließ Elvira Herzog beim 0:4 (74.) erneut keine Abwehrchance. Nur fünf Minuten später scheiterte Laura Freigang nach einem Zuspiel von Ereleta Memeti zwar an der Schweizerin im RB-Tor. Hanna Bennison beförderte den Nachschuss jedoch zum 0:5 (79.) ins Netz.

Kurz vor Schluss gelang Leipzigs Defensivspielerin Alieke Tuin schließlich mit einem traumhaften Distanzschuss aus etwa 25 Metern zum 1:5 (90.)-Endstand das einzige RB-Tor. Der Ball prallte von der Unterkante der Latte ins Tor.