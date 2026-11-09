FAQ zur Nations League: Serbien-Spiel live bei RTL

Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) zum richtungsweisenden fünften Gruppenspiel in der UEFA Nations League gegen Serbien in Belgrad an. Bei einem Sieg darf das DFB-Team weiter vom Einzug ins Viertelfinale träumen, bei einer Niederlage droht sogar der Abstieg in Liga B. DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen zum Duell im Rajko-Mitic-Stadion.

Wer überträgt das Spiel?

RTL überträgt das Spiel am Freitagabend (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream bei RTL+.

Wie ist die deutsche Bilanz gegen Serbien?

Seit der Unabhängigkeit Serbiens ist es das fünfte Aufeinandertreffen. Die bisherige Bilanz ist durchaus gemischt. Zweimal ging das DFB-Team in direkten Duellen als Sieger vom Feld - zuletzt mit 2:0 beim Hinspiel in München am 1. Oktober 2026. Die Partie am 20. März 2019 in Wolfsburg endete 1:1. Das Duell in der WM-Vorrunde am 18. Juni 2010 im südafrikanischen Port Elizabeth ging aber mit 1:0 an Serbien.

Wie ist die Lage in der deutschen Gruppe?

Weiterhin offen. Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft aus den bisherigen vier Spielen in Gruppe A2 lediglich fünf Punkte einfuhr, ist der Einzug ins Viertelfinale der UEFA Nations League noch aus eigener Kraft möglich. Bei einem Sieg in Belgrad hat es das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp im abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande am kommenden Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin in der eigenen Hand, noch einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe zu erreichen - unabhängig vom Ausgang der Partie der Niederländer gegen Griechenland.

Bei einer Niederlage gegen Serbien wäre ein Weiterkommen nur noch möglich, wenn die Niederlande ebenfalls gegen Griechenland unterliegen würden. Durch den Vorsprung von dann nur noch zwei Punkten auf den Gruppenvierten Serbien würde aber zugleich auch noch der Abstieg in Liga B drohen. Bei einem Unentschieden in Belgrad wäre dieser definitiv vom Tisch, ein Viertelfinaleinzug aus eigener Kraft aber nur noch möglich, wenn die Niederlande nicht gegen Griechenland gewinnen.

Wo wird in Serbien gespielt?

Erstmals seit fast 50 Jahren tritt die deutsche Nationalmannschaft wieder zu einem Länderspiel in Belgrad an. Schon beim bislang letzten Gastspiel am 30. April 1977 wurde im Stadion Rajko Mitic, dem sogenannten "Marakana von Serbien", gespielt und Jugoslawien mit 2:1 geschlagen. Auch in drei der vier weiteren Duelle hieß der Gegner Jugoslawien. Zudem unterlag Deutschland im EM-Finale 1976 gegen die Tschechoslowakei mit 3:5 nach Elfmeterschießen.

Wer steht im deutschen Kader?

Aus dem 44-er Kader in der XXL-Länderspielphase mit vier Partien ist für die Partien gegen Serbien und die Niederlande nun wieder ein 24-Mann-Aufgebot geworden. Niclas Füllkrug kehrt dank seiner starken Trefferquote in der Bundesliga wieder ins DFB-Team zurück. Außerdem nominierte Klopp erstmals U 21-Nationalspieler Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach für die A-Nationalmannschaft. Auf ihr erstes Länderspiel können auch Abwehrspieler Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart und Brajan Gruda von RB Leipzig hoffen.

Was ist besonders an Mohyas Nominierung?

Wael Mohya würde bei einem Einsatz gegen Serbien mit 17 Jahren und 317 Tagen zum drittjüngsten Spieler in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft werden. Der Gladbacher wäre damit zugleich auch der jüngste deutsche Nationalspieler seit 116 Jahren. Nur Willy Baumgärtner (17 Jahre und 104 Tage) und Marius Hiller (17 Jahre und 241 Tage) waren bei ihren Debüts in den Jahren 1908 und 1910 jünger. Mohya würde bei einem Tor gegen Serbien mit 17 Jahren und 317 Tagen zum zweitjüngsten Torschützen in der Geschichte der Nationalmannschaft werden. Der jüngste Torschütze bisher ist Marius Hiller, der bei seinem Debüt am 3. April 1910 im Alter von 17 Jahren und 241 Tagen direkt ein Tor erzielte.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Der Besuch des Auswärtsspiels in Belgrad ist nicht möglich, denn die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Europäische Fußball-Verband UEFA hatte den Serbischen Fußball-Verband wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens von Zuschauer*innen bei vorangegangenen Nations-League-Partien mit einem Zuschauerausschluss sowie einer Geldstrafe belegt. Von dem Zuschauerausschluss sind auch die Gästefans betroffen. Das dem DFB üblicherweise zustehende Gästekontingent von fünf Prozent der Stadionkapazität konnte daher nicht zur Verfügung gestellt werden. Der DFB bedauert die damit verbundenen Folgen für die deutschen Fans ausdrücklich.