FAQ: Hier läuft das DFB-Pokalviertelfinale live im TV und Stream

Das Viertelfinale im DFB-Pokal läuft. Welche Teams sind noch dabei, wann wird gespielt, wo können die Fans die Partie sehen? DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen zur Runde der letzten Acht in der laufenden Saison 2024/2025.

Wer überträgt die Partien des Viertelfinals wann?

Wie bereits in der Vorsaison werden die vier Viertelfinalspiele an vier unterschiedlichen Terminen ausgetragen. Nach dem von der ARD übertragenen 1:0 des VfB Stuttgart im schwäbischen Duell mit dem FC Augsburg am Dienstag geht das Erste heute (ab 20.45 Uhr) für das rheinische Derby zwischen Meister und Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Zweitligist 1. FC Köln erneut auf Sendung.

Nach drei Wochen Unterbrechung wird das Viertelfinale am Dienstag, 25. Februar (ab 20.45 Uhr), mit dem Duell des letzten verbliebenen Drittligisten Arminia Bielefeld gegen den SV Werder Bremen live im ZDF fortgesetzt. Die abschließende Partie am Mittwoch, 26. Februar (ab 20.45 Uhr), zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg wird exklusiv bei Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt auch wie gewohnt alle Spiele des Viertelfinales live.

Sind noch Teams unterhalb der Bundesliga im Rennen?

Arminia Bielefeld hat sich im Achtelfinale als letzter verbliebener Drittligist 3:1 gegen den SC Freiburg durchgesetzt. Der Klub trifft nun auf den SV Werder Bremen. Mit dem 1. FC Köln trifft der letzte Zweitligist im Wettbewerb auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen.

Wann sind die weiteren Runden geplant?

Das Halbfinale ist für den 1./2. April 2025 angesetzt, das Finale in Berlin findet am 24. Mai 2025 statt.

Wie sind die Prämien im DFB-Pokal der Männer geregelt?

IIn einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG wurde zu Anfang der Saison der Verteilungsschlüssel für die Einnahmen im DFB-Pokal der Männer für die Saison 2024/2025 beschlossen. Die Ausschüttung bewegt sich in etwa auf dem Niveau der vergangenen Spielzeit. Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden 67 Millionen Euro verteilt, hinzu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale. Im Einzelnen verteilen sich die Ausschüttungen an die Vereine folgendermaßen:

Für die erste Runde 209.453 Euro

Für die zwei Runde 418.906 Euro

Für die dritte Runde 837.813 Euro

Für die Viertelfinalspiele 1.675.625 Euro

Für die Halbfinalspiele 3.351.250

Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000

Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 4.320.000 Euro

Das Viertelfinale im DFB-Pokal 2024/2025

BUNDESLIGA - BUNDESLIGA

VfB Stuttgart - FC Augsburg 1:0

RB Leipzig - VfL Wolfsburg (Mittwoch, 26. Februar, ab 20.45 Uhr, live bei Sky)

BUNDESLIGA - 2. BUNDESLIGA

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 3:2

3. LIGA - BUNDESLIGA

Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen (Dienstag, 25. Februar, ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky)

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.