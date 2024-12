Heute (ab 18 Uhr) wird es für die Frauen-Nationalmannschaft spannend: Im Swiss Tech Convention Centre in Lausanne werden die vier Vorrundengruppen der UEFA Women's EURO 2025 in der Schweiz ausgelost. In welchem Topf sind die DFB-Frauen gelandet, wie und wann wird gelost und wann gespielt? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.

Wann und wo läuft die Auslosung?

Die Auslosung startet am Montag um 18 Uhr und wird live auf uefa.com übertragen.

Wer ist in der DFB-Delegation vor Ort dabei?

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, DFB-Sportdirektorin Nia Künzer und Bundestrainer Christian Wück werden bei der Auslosung im Swiss Tech Convention Centre in Lausanne sein und die Endrundenauslosung der UEFA Women's EURO 2025 live vor Ort verfolgen.

Wie viele Mannschaften sind im Lostopf?

Neben Gastgeber Schweiz haben sich 15 Mannschaften für die Endrunde der Europameisterschaft qualifiziert, die in vier Vorrundengruppen à vier Teams gelost werden.

Wie läuft die Auslosung?

Die 15 Mannschaften wurden in einer Setzliste eingestuft, die sich an der Rangliste der EM-Qualifikation orientiert.

In welchem Topf liegt die deutsche Mannschaft?

Das DFB-Team wurde als Nummer zwei der Setzliste in Topf eins eingeordnet. Neben Gastgeber Schweiz, der fix auf Position 1 der Gruppe A gesetzt ist, komplettieren Weltmeister Spanien und Frankreich den Lostopf und werden auf Position eins der Gruppen B bis D gelost.

Welche Nationen befinden sich in den Töpfen zwei, drei und vier?

Topf zwei: Italien, Island, Dänemark, England

Topf drei: Niederlande, Schweden, Norwegen, Belgien

Topf vier: Finnland, Polen, Portugal, Wales

Gibt es Besonderheiten bei der Auslosung?

Ja. Nach Ziehung der einzelnen Mannschaften aus den Töpfen zwei bis vier wird durch Ziehung aus einem separaten Topf die Position zwei, drei oder vier in der zugelosten Gruppe bestimmt.

Wann wird bei der EURO gespielt?

Der erste Vorrundenspieltag startet am 2. Juli mit der Gruppe A und wird am 5. Juli mit Gruppe D beendet, Spieltag zwei folgt vom 6. bis 9. Juli, Spieltag drei vom 10. bis 13. Juli 2025. Die Viertelfinalspiele werden vom 16. bis 19. Juli ausgetragen, die Halbfinals am 22. und 23. Juli. Das Finale steigt am 27. Juli 2025 Im Baseler St. Jakob-Park.