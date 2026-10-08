FAQ: Alles Wichtige zur U 17-Juniorinnen-WM in Marokko

Vom 17. Oktober bis 7. November kämpfen die besten U 17-Juniorinnen der Welt in Marokko um den WM-Titel. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl von Cheftrainerin Sabine Loderer. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Turnier.

Wann findet die U 17-WM der Juniorinnen statt?

Die FIFA U 17-Juniorinnen-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 17. Oktober bis 7. November statt. Es ist die zehnte Ausgabe des Turniers. Seit 2025 wird die U 17-WM jährlich ausgetragen.

Wo wird die WM ausgetragen?

Gastgeber der Weltmeisterschaft ist Marokko. Sämtliche Partien werden in der Hauptstadt Rabat ausgetragen. Die Spiele der Gruppenphase sowie die Achtel-, Viertel- und Halbfinals finden im Women's Football Complex statt. Das Spiel um Platz drei und das Finale werden im Prince-Moulay-El-Hassan-Stadion ausgetragen.

Wer nimmt an der WM teil?

Insgesamt 24 Mannschaften aus sechs Kontinentalverbänden nehmen an der Weltmeisterschaft teil: Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Deutschland, Frankreich, Ghana, Japan, Kanada, Kenia, Marokko, Mexiko, Neuseeland, Nigeria, Nordkorea, Norwegen, Polen, Puerto Rico, Sambia, Samoa, Spanien, USA, Venezuela und VR China.

Die 24 Teams sind in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften eingeteilt.

Wie hat sich Deutschland für die WM qualifiziert?

Die deutschen U 17-Juniorinnen qualifizierten sich über die Europameisterschaft im Mai 2026 in Nordirland für die Weltmeisterschaft. Dort sicherte sich die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer mit dem Einzug ins Halbfinale das WM-Ticket. Anschließend krönte die DFB-Auswahl das Turnier mit dem Europameistertitel.

In welcher Gruppe spielt Deutschland?

Die deutschen U 17-Juniorinnen spielen in Gruppe A. Dort trifft die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer auf Argentinien, Gastgeber Marokko und Neuseeland.

Wann und gegen wen spielt die deutsche Mannschaft?

Deutschland startet am 17. Oktober gegen Argentinien in die Weltmeisterschaft. Drei Tage später wartet Gastgeber Marokko, ehe am 23. Oktober gegen Neuseeland das letzte Gruppenspiel ansteht.

Die deutschen Gruppenspiele im Überblick:

17. Oktober, 17 Uhr MESZ: Deutschland – Argentinien

20. Oktober, 20 Uhr MESZ: Marokko – Deutschland

23. Oktober, 20 Uhr MESZ: Neuseeland – Deutschland

Wie ist der Turniermodus?

Die 24 Mannschaften treten zunächst in sechs Vierergruppen gegeneinander an. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten ziehen ins Achtelfinale ein.

Die Achtelfinals werden am 28. Oktober ausgetragen, die Viertelfinals folgen am 1. November. Die beiden Halbfinals finden am 4. November statt. Das Spiel um Platz drei und das Finale werden am 7. November ausgetragen.

Wer steht im deutschen WM-Kader?

Cheftrainerin Sabine Loderer hat 21 Spielerinnen für die Weltmeisterschaft nominiert. Hier geht es zum Kader.

Wo werden die Spiele der U 17-WM übertragen?

Die Spiele der U 17-Juniorinnen-Weltmeisterschaft werden live auf FIFA+ übertragen.