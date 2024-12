Am Freitag, 13. Dezember, werden in Zürich die Gruppen der European Qualifiers für die FIFA WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgelost. Wie läuft das Prozedere, welche Termine gibt es, wie qualifiziert man sich, auf welche Gegner kann die deutsche Nationalmannschaft treffen - und auf welche nicht? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.

Wie viele Mannschaften aus Europa werden an der WM-Endrunde teilnehmen?

An der Endrunde der FIFA WM in Kanada, Mexiko und den USA (11. Juni bis 19. Juli 2026) werden 48 Nationen teilnehmen. Die UEFA stellt dabei mit 16 Startern das größte Kontingent.

Wie läuft die Qualifikation innerhalb der UEFA?

Bei der Auslosung werden die Nationen der UEFA in zwölf Gruppen aufgeteilt. Sechs dieser Gruppen bestehen aus fünf Teilnehmern, sechs aus vier Teilnehmern. Gespielt wird im traditionellen Format von Heim- und Auswärtsspielen gegen die anderen Mannschaften in der jeweiligen Gruppe. Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft, die vier verbleibenden Plätze werden durch Play-offs ermittelt.

Wie läuft die Auslosung?

Die 54 an der Qualifikation teilnehmenden UEFA-Mannschaften werden auf fünf Töpfe verteilt. Den Töpfen eins bis vier sind jeweils zwölf Mannschaften zugeordnet, Topf fünf enthält sechs Mannschaften. Die Verteilung in die Töpfe erfolgt anhand der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste und des Abschneidens in der Nations League.

In welchem Topf liegt die deutsche Mannschaft?

Das DFB-Team ist Topf eins zugehörig, da die Mannschaft von Julian Nagelsmann zu den acht Viertelfinalisten der Nations League gehört. Ergänzt wird Topf eins mit den vier europäischen Nationen, die in der Weltrangliste am höchsten platziert sind und die nicht bereits durch die Teilnahme am Viertelfinale der Nations League Topf eins zugehörig sind.

Welche Nationen befinden sich in Topf eins?

Neben Deutschland sind dies: Frankreich, Spanien, England, Portugal, Niederlande, Belgien, Italien, Kroatien, Schweiz, Dänemark und Österreich.

Können Nationen aus Topf eins in der Qualifikation gegeneinander spielen?

Nein. Den Teams aus Topf eins werden Teams der Töpfe zwei, drei, vier und fünf zugelost.

Welche Nationen befinden sich in den Töpfen zwei, drei, vier und fünf?

Topf zwei: Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Rumänien, Griechenland, Slowakei, Tschechien, Norwegen

Topf drei: Schottland, Slowenien, Republik Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Israel

Topf vier: Bulgarien, Luxemburg, Belarus, Kosovo, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Färöer-Inseln, Lettland, Litauen

Topf fünf: Moldau, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Gibt es Parameter, die bei der Auslosung zu berücksichtigen sind und nach denen bestimmte Paarungen ausgeschlossen sind?

Ja. Die UEFA achtet auf Nachhaltigkeit und ist bestrebt, übermäßig lange Reisen zu vermeiden. Deshalb darf beispielsweise Kasachstan nicht auf zu viele Gegner im äußersten Westen Europas treffen. Um Spielausfälle zu vermeiden, dürfen nicht zu viele Länder aufeinandertreffen, in denen ein starker Winter zu erwarten ist. Die Kombination aus Spielen zwischen Ländern wie Finnland, Norwegen, Litauen oder Estland wird daher begrenzt. Einige Partien sind politisch ausgeschlossen: Spanien – Gibraltar, Armenien – Aserbaidschan, Kosovo – Bosnien-Herzegowina und Kosovo – Serbien.

Wird Deutschland in einer Gruppe mit vier oder fünf Mannschaften spielen?

Vom Ausgang des Nations-League-Viertelfinals gegen Italien hängt ab, ob Deutschland in der WM-Qualifikation in einer Vierer- oder Fünfer-Gruppe antreten wird. Aus Topf fünf kommt nur dann ein Gegner hinzu, wenn Deutschland das Nations-League-Viertelfinale verliert. Die Gewinner der Viertelfinals der Nations League spielen in Vierer-Gruppen.

Welchen Modus und welche Termine haben die Play-offs?

Die zwölf Gruppenzweiten nehmen an den Play-offs teil, gemeinsam mit den vier am besten platzierten Gruppensiegern der UEFA Nations League 2024/25, die ihre Gruppenphase der European Qualifiers nicht auf dem ersten oder zweiten Platz beendet haben. Ausgespielt werden die Play-offs im Zeitraum 26. bis 31. März 2026.

Was bedeutet das für die deutsche Mannschaft?

Deutschland hat Gruppe drei der League A der Nations League vor den Niederlanden, Ungarn und Bosnien-Herzegowina gewonnen. Das Team hat daher auch dann eine Chance auf einen Platz in den Play-offs, wenn es nach der Gruppenphase der European Qualifiers nicht auf Platz zwei liegt.

Welche Termine sind für die European Qualifiers vorgesehen?

In den Fünfer-Gruppen startet die Gruppenphase im März, in den Vierer-Gruppen im September 2025. Grund hierfür sind die Viertelfinal-Spiele und das Final Four der Nations League, die im März bzw. Juni 2025 ausgetragen werden. Die Verlierer der Viertelfinals starten danach in einer Fünfer-Gruppe in die WM-Qualifikation, die Gewinner erst im September. Die Gruppenphase endet im November 2025.

Wird nach der Auslosung klar sein, welcher Gruppe Deutschland in den European Qualifiers zugehörig ist und damit, gegen welche Gegner es in der Qualifikation geht?

Nein, nicht konkret. Bei der Auslosung wird es Lose mit Platzhaltern für die Viertelfinalisten der Nations League geben. Nach der Auslosung wird also lediglich feststehen, auf welche Gegner Deutschland im jeweiligen Fall trifft. Also bei einer Niederlage gegen Italien, auf welche vier Gegner in einer Fünfer-Gruppe oder, bei einem Sieg, auf welche drei Teams in einer Vierer-Gruppe.