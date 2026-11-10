Fakten-Flash #9: Wolfsburg und Bayern für Topspiel gerüstet

Am kommenden Samstag, 14. November (ab 17.55 Uhr, live bei MagentaSport, DAZN und in der ARD) stehen sich im Rahmen des 10. Spieltages in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit dem Tabellenzweiten VfL Wolfsburg und Ligaprimus FC Bayern München die beiden Spitzenteams in der Volkswagen Arena gegenüber. Vor dem direkten Duell trennen den Vizemeister (24 Punkte) nur drei Zähler und vier Tore vom verlustpunktfreien Titelverteidiger (27). Beide Teams befinden sich in sehr guter Verfassung und sind für das Topspiel gerüstet. Im Fakten-Flash wirft DFB.de einen Blick auf die spannendsten Zahlen, Daten und Fakten des 9. Spieltages.

Beim 3:1-Auswärtserfolg der Wölfinnen im Topspiel beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt schnürte Matchwinnerin Ella Peddemors bereits zum dritten Mal in Folge einen Doppelpack. Insgesamt war die niederländische Nationalspielerin sogar schon in vier Partien je zweimal erfolgreich und führt mit insgesamt elf Saisontreffern souverän die Torjägerinnenliste an. Zum Vergleich: In der abgelaufenen Saison wurde Nationalspielerin Larissa Mühlhaus (jetzt Eintracht Frankfurt) mit 17 Treffern für den SV Werder Bremen Torschützenkönigin. Ella Peddemors bereitete in Frankfurt auch noch den dritten VfL-Treffer von Smilla Vallotto vor, war damit an allen drei Wolfsburger Toren direkt beteiligt.

Mit 541 Pässen spielte der VfL Wolfsburg am 9. Spieltag nicht nur die meisten aller Teams, sondern hatte mit 86,5 Prozent zugleich auch die beste Passquote. Kapitänin Svenja Huth gewann alle ihre fünf Dribblings. Zusätzlich brachte sie drei ihrer sechs Flanken an und bereitete einen Treffer vor.

Der FC Bayern, der national seit dem 12. Oktober 2024 (0:2 in Wolfsburg) ungeschlagen ist, fuhr mit dem 3:1-Heimsieg gegen den Tabellenvierten SV Werder Bremen im neunten Saisonspiel auch den neunten Dreier ein. Dabei präsentierten sich die zweimaligen Doublesiegerinnen als äußerst effektiv. Die drei Torschützinnen Edna Imade, Linda Dallmann und die eingewechselte Jovana Damnjanović gaben jeweils nur einen Torschuss ab und verwandelten ihn. Sehr stark waren die Münchnerinnen auch in den Luftduellen, gewannen gegen Bremen 15 von 18 (83,3 Prozent). Das war der ligaweite Bestwert.

Andrades erster Doppelpack

Beim abschließenden 3:1-Heimsieg des 1. FC Köln gegen RB Leipzig lagen die beiden Mannschaften bei den Ballbesitzphasen (574:567) und Pässen (368:364) nahezu gleichauf. Bei den Torschüssen bestand dagegen ein deutlicher Unterschied: Köln kam auf 18 Abschlüsse, Leipzig lediglich auf sieben. FC-Angreiferin Lydia Andrade gelang gegen ihren früheren Verein zum ersten Mal in der Frauen-Bundesliga ein Doppelpack. Dafür benötigte sie nur vier Abschlüsse. Der dritte Kölner Treffer ging auf das Konto von Vanessa Leimenstoll. Außerdem schlug sie sieben Flanken und teilte sich damit den individuellen Höchstwert des Spieltages mit Nürnbergs Kapitänin Nastassja Lein (beim 4:0 in Freiburg).

Turányi hat Rekord im Blick

Innenverteidigerin Lilla Turányi absolvierte beim 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV ihren 124. Einsatz für Bayer 04 Leverkusen in der höchsten deutschen Spielklasse. Damit ist sie nun alleinige Dritte der vereinsinternen Rekordspielerinnenliste. Merle Barth (aktuell RC Deportiva A Coruna/Spanien) und Kristin Kögel (RC Strasbourg/Frankreich) liegen auf dem geteilten zweiten Platz nur noch zwei Partien vor ihr. Spitzenreiterin ist Torhüterin Anna Klink (jetzt FC Bayern München) mit 138 Begegnungen, so dass Lilla Turányi noch in dieser Saison neue Rekordspielerin werden könnte. Angreiferin Cornelia Kramer erzielte gegen den HSV ihr 20. Bundesligator für Leverkusen. Damit liegt sie gemeinsam mit Turid Knaak und Kristin Kögel auf Rang vier der vereinsinternen Rekordtorjägerinnenliste. Milena Nikolic führt die Wertung mit 26 Treffern an.

Gräwe sehr zweikampfstark

Nationalspielerin Lisanne Gräwe vom 1. FC Union Berlin bestritt beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim 43 Zweikämpfe, mehr als jede andere Spielerin an diesem Wochenende. Trotz dieses hohen Volumens gewann die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin 60,5 Prozent davon. Insgesamt blockten die Unionerinnen gleich neun Hoffenheimer Torschüsse - auch das war der höchste Wert des Spieltages. Damit stoppten die "Eisernen" genau die Hälfte der 18 Hoffenheimer Abschlüsse bereits vor dem Tor.

Gemeinsam auf Platz vier

Linda Dallmann und Jovana Damnjanović erzielten beim 3:1 gegen den SV Werder Bremen jeweils ihr 46. Tor für den FC Bayern München in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Gemeinsam belegen sie nun Rang vier der vereinsinternen ewigen Torjägerinnenliste. Zu Vanessa Bürki auf Platz drei fehlen beiden noch acht Tore. An der Spitze steht Nina Aigner mit 107 Treffern. Linda Dallmann bestritt ihr insgesamt 301. Bundesligaspiel. Gemeinsam mit Tina Wunderlich belegt sie nun Rang 16 der ewigen Rekordspielerinnenliste.

Nürnberg siegt auswärts

Der 1. FC Nürnberg gewann beim SC Freiburg deutlich 4:0 und machte damit den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison perfekt. Dabei lagen der Club und die Breisgauerinnen bei den Abschlüssen nahezu gleichauf: 16 zu 15. Bei der Qualität bestand allerdings ein erheblicher Unterschied. Der FCN erspielte sich sechs Großchancen und erzielte vier Tore, die Freiburgerinnen blieben trotz ihrer 15 Torschüsse erfolglos.

Ostermeier oft am Ball

Zwischen der höchsten und der niedrigsten Nettospielzeit lagen am 9. Spieltag 14,7 Minuten. Köln gegen Leipzig (3:1) kam auf 49,6 Minuten, Leverkusen gegen den HSV (2:0) dagegen auf 64,3. In dieser Zeit spielte Bayer 04-Verteidigerin Selina Ostermeier mit 83 die meisten Pässe aller Akteurinnen und brachte davon 90,4 Prozent zu einer Mitspielerin.