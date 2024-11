Die Mannschaft des 1. FC Heidenheim 1846 und der 23-jährige niedersächsische Kreisligaspieler Finn Krutsch haben für die fairsten Fußballmomente des Jahres gesorgt. Weltmeisterin Renate Lingor überreicht die Fair-Play-Medaillen an den FCH sowie den fairsten Amateur im Rahmen eines Bundesliga-Heimspiels des 1. FC Heidenheim in den kommenden Wochen.

Die Entscheidung fällte eine DFB-Jury, der neben Lingor und dem 1. DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann die ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Peter Sippel und Christine Baitinger, DFB-Mediendirektor Steffen Simon und der Amateurfußballer Marcel Schollbach angehörten. Seit 1995 zeichnet der DFB faire Fußballgesten aus.

"Fair Play sorgt dafür, dass Fußball auch im intensiven Zweikampf noch ein Spiel bleibt. Gerade Eltern versichern uns immer wieder, wie wichtig ihnen die Vermittlung der Werte des Fair Play an ihre fußballspielenden Kinder ist", sagt Ronny Zimmermann.

Erst Trost, dann Party

Als der Abpfiff am 31. Spieltag der vergangenen Saison ertönte, begab sich das Team des 1. FC Heidenheim 1846 erst mal in den Spielertunnel am Darmstädter Böllenfalltor. Denn der 1:0-Auswärtssieg des Bundesliga-Neulings besiegelte den Abstieg der Lilien. Erst nach tröstenden Worten für den Gegner ging das Team von Trainer Frank Schmidt zum Feiern vor den eigenen Fanblock, der FCH hatte schließlich mit diesem Sieg praktisch den erstmaligen Klassenerhalt im Fußball-Oberhaus klar gemacht. "Wir als Mannschaft und unser ganzer Verein stehen für absoluten Siegeswillen und große Leidenschaft, aber gleichzeitig auch immer für Respekt vor dem Gegner. Das leben wir sowohl auf als auch neben dem Platz und freuen uns deshalb sehr, diese Auszeichnung vom DFB zu erhalten", erklärt FCH-Kapitän Patrick Mainka.

Krutsch gibt Gegentor zu

Der niedersächsische Kreisligist MTV Soltau II hätte mit einem Sieg am letzten Spieltag den Aufstieg klargemacht. Man ging 1:0 in Führung. In der 57. Minute erzielte Til Stimming von der FG Fulde-Stellichte den Ausgleich. Doch sein Ball in den Winkel sprang von der hinteren Stange des Torgehäuses zurück ins Feld. Die Schiedsrichterin ließ das Spiel weiterlaufen und im folgenden Angriff erhöhte Soltau auf 2:0. Jetzt ging Soltaus Finn Krutsch zur Schiedsrichterin und teilte ihr mit, dass Stimmings Schuss sehr wohl im Tor eingeschlagen war. Sie revidierte und damit stand es 1:1. Soltau unterlag 2:3 und verpasste den Aufstieg. "Ich habe meine Entscheidung nie bereut und musste mir auch keine Vorwürfe aus der Mannschaft anhören", sagt der 23-jährige Niedersachse.

Der 13-jährige Maxim Gerb (SV Steinheim/Bayerischer Fußball-Verband, 2. Platz), Patrick Ploch (FC Germania 07 Untergrombach/Badischer Fußballverband, 3. Platz) und der Jugendtrainer Marvin Bergmann (TS Woltmershausen/Bremer Fußball-Verband, Sonderpreis) gehören ebenfalls zum Kreis der Fair-Play-Medaillen-Gewinner der Saison 2023/24. Die Vereine der Amateursieger wurden bereits von den Landesverbänden mit Ballsäcken und Minitoren beschenkt. Der DFB hat darüber hinaus alle Amateursieger plus Begleitung zum heutigen Nations-League-Spiel gegen die Niederlande nach München eingeladen.