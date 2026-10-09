Europameisterinnen von 2001 werden beim Länderspiel in Karlsruhe geehrt

25 Jahre nach dem EM-Sieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2001, würdigt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Karlsruhe seine Legenden. Im Rahmen des Frauen-Länderspiels der DFB-Auswahl gegen Australien am heutigen Freitag (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) findet ein Empfang im Stadion, sowie eine Ehrung im Stadioninnenraum statt.

Die EM wurde vom 23. Juni bis 7. Juli 2001 in fünf Städten in Deutschland ausgetragen: Erfurt, Jena, Ulm, Reutlingen, Ulm, Aalen. Das Endspiel fand am 7. Juli 2001 im Donaustadion in Ulm statt. Deutschland gewann gegen Schweden vor 18.000 Zuschauer*innen mit einem Golden Goal durch die eingewechselte Claudia Müller (98. Minute) in der Verlängerung. Spielführerin war damals die leider bereits im März 2025 verstorbene Doris Fitschen. Es war der fünfte EM-Titel von bislang insgesamt acht der DFB-Auswahl.

Das damalige Aufgebot

Trainiert wurde die Auswahl von dem Trainerinnengespann Tina Theune und Silvia Neid.