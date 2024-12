Der Spielort für das erste Heimländerspiel der Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2025 steht fest: Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg werden die DFB-Frauen am 25. Februar in der UEFA Nations League auf Österreich treffen. Das haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG in ihrer heutigen Sitzung bestätigt.

Den Auftakt in Gruppe 1 der Liga A macht das deutsche Team bereits am 21. Februar 2025 (ab 20.45) in einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande im Rat Verlegh Stadion in Breda.

Informationen zum Vorverkaufsstart für das Nations-League-Spiel in Nürnberg werden noch bekanntgegeben.