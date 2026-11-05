DFB-Sportgericht

Ein Spiel Sperre für Remenets von HOT 05 Futsal

05.11.2026
Muss nach Platzverweis einmal aussetzen: Andrii Remenets von HOT 05 Futsal Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Andrii Remenets von HOT 05 Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Remenets war in der 32. Minute des Futsal-Bundesligaspiels SV Pars Neu-Isenburg am 31. Oktober 2026 von Schiedsrichter Ramon Leon Falke des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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