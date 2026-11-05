DFB-Sportgericht
Ein Spiel Sperre für Remenets von HOT 05 Futsal
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Andrii Remenets von HOT 05 Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Remenets war in der 32. Minute des Futsal-Bundesligaspiels SV Pars Neu-Isenburg am 31. Oktober 2026 von Schiedsrichter Ramon Leon Falke des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
2000 Euro Geldstrafe für Aachens Geschäftsführer Azzouzi
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegt Geschäftsführer Rachid Azzouzi vom Drittligisten Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro.
Vier Spiele Sperre für Bielefelds Arifi
Das Sportgericht des DFB belegt Aisa Mohand Arifi vom MCH Futsal Club Bielefeld im Einzelrichterverfahren wegen Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach zuvor an ihm begangener sportwidrigen Handlung mit vier Ligaspielen Sperre.
Platzverweis gegen Kiels Zeugwart Petersen aufgehoben
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Verfahren gegen Tim Petersen, den Zeugwart von Holstein Kiel, eingestellt und die Vorsperre aufgehoben, da ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters vorliegt.