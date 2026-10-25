Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 8. Spieltags: Nürnberg feiert ersten Saisonsieg
Der 8. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist in trockenen Tüchern. Der 1. FC Nürnberg hat mit einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen den ersten Sieg der Saison eingefahren und sich somit von Schlusslicht Mainz 05 (1:3 bei der TSG Hoffenheim) abgesetzt. Ligaprimus FC Bayern (5:1 bei RB Leipzig) bleibt mit dem 50. Ligasieg in Folge makellos an der Tabellenspitze und hält so den VfL Wolfsburg (3:0 gegen Köln) weiterhin drei Punkte hinter sich. Eintracht Frankfurt hat den dritten Platz mit einem 3:0 beim VfB Stuttgart gefestigt. Außerdem fielen in gleich zwei Spielen mehr als sieben Treffer: Während sich Werder Bremen durch ein 4:3 gegen den SC Freiburg auf Tabellenplatz vier schob, trennten sich der HSV und Union Berlin zum Spieltagsabschluss furios mit 4:4. DFB.de hat die besten Bilder des 8. Spieltags.
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Autor: dfb
Torspektakel in Hamburg mit Stoldt-Dreierpack
Der Hamburger SV und der 1. FC Union Berlin lieferten sich in der Frauen-Bundesliga die torreichste Partie des 8. Spieltages. Das erste von zwei Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche endete 4:4 (2:1). Am Samstag kommt es zum Treffen im Pokal.
Proniez lässt Nürnberg über ersten Dreier jubeln
Im achten Anlauf hat es geklappt. Nach zuvor zwei Unentschieden und fünf Niederlagen landete der 1. FC Nürnberg seinen ersten Saisonsieg in der Frauen-Bundesliga. Das Team von Trainer Omar Adlani setzte sich gegen Bayer 04 Leverkusen 2:0 (0:0) durch.
Torreicher 4:3-Sieg: Bremen zu Hause unbesiegt
Der SV Werder Bremen bleibt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga vor eigenem Publikum weiter unbesiegt. Das Team von Trainerin Friederike Kromp gewann am 8. Spieltag 4:3 gegen den SC Freiburg. Von Rang drei trennen die Hanseatinnen vier Zähler.