Die Bilder des 8. Spieltags: Nürnberg feiert ersten Saisonsieg

Der 8. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist in trockenen Tüchern. Der 1. FC Nürnberg hat mit einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen den ersten Sieg der Saison eingefahren und sich somit von Schlusslicht Mainz 05 (1:3 bei der TSG Hoffenheim) abgesetzt. Ligaprimus FC Bayern (5:1 bei RB Leipzig) bleibt mit dem 50. Ligasieg in Folge makellos an der Tabellenspitze und hält so den VfL Wolfsburg (3:0 gegen Köln) weiterhin drei Punkte hinter sich. Eintracht Frankfurt hat den dritten Platz mit einem 3:0 beim VfB Stuttgart gefestigt. Außerdem fielen in gleich zwei Spielen mehr als sieben Treffer: Während sich Werder Bremen durch ein 4:3 gegen den SC Freiburg auf Tabellenplatz vier schob, trennten sich der HSV und Union Berlin zum Spieltagsabschluss furios mit 4:4. DFB.de hat die besten Bilder des 8. Spieltags.