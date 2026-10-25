Google Pixel Frauen-Bundesliga

Die Bilder des 8. Spieltags: Nürnberg feiert ersten Saisonsieg

25.10.2026
Jubel zum ersten Sieg der Saison: Nürnberg schlägt Leverkusen 2:0 Foto: dpa picture-alliance/DFB

Der 8. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist in trockenen Tüchern. Der 1. FC Nürnberg hat mit einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen den ersten Sieg der Saison eingefahren und sich somit von Schlusslicht Mainz 05 (1:3 bei der TSG Hoffenheim) abgesetzt. Ligaprimus FC Bayern (5:1 bei RB Leipzig) bleibt mit dem 50. Ligasieg in Folge makellos an der Tabellenspitze und hält so den VfL Wolfsburg (3:0 gegen Köln) weiterhin drei Punkte hinter sich. Eintracht Frankfurt hat den dritten Platz mit einem 3:0 beim VfB Stuttgart gefestigt. Außerdem fielen in gleich zwei Spielen mehr als sieben Treffer: Während sich Werder Bremen durch ein 4:3 gegen den SC Freiburg auf Tabellenplatz vier schob, trennten sich der HSV und Union Berlin zum Spieltagsabschluss furios mit 4:4DFB.de hat die besten Bilder des 8. Spieltags.

  • RB Leipzig - FC Bayern München imago
  • RB Leipzig - FC Bayern München imago
  • RB Leipzig - FC Bayern München imago
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Köln Foto: IMAGO
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Köln Foto: IMAGO
  • VfL Wolfsburg - 1. FC Köln Foto: IMAGO
  • VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Foto: IMAGO
  • VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Foto: IMAGO
  • VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 Foto: Imago/foto2press
  • TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 Foto: Imago/foto2press
  • TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 Foto: Imago/foto2press
  • SV Werder Bremen - SC Freiburg Foto: dpa Picture-Alliance
  • SV Werder Bremen - SC Freiburg Foto: dpa Picture-Alliance
  • SV Werder Bremen - SC Freiburg Foto: dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen Foto: Imago/Nordphoto
  • 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen Foto: dpa picture-alliance/DFB
  • 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen Foto: dpa picture-alliance/DFB
  • Hamburger SV - 1. FC Union Berlin Foto: IMAGO
  • Hamburger SV - 1. FC Union Berlin Foto: IMAGO
  • Hamburger SV - 1. FC Union Berlin Foto: IMAGO

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

Mehr zum Thema

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Torspektakel in Hamburg mit Stoldt-Dreierpack

Der Hamburger SV und der 1. FC Union Berlin lieferten sich in der Frauen-Bundesliga die torreichste Partie des 8. Spieltages. Das erste von zwei Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche endete 4:4 (2:1). Am Samstag kommt es zum Treffen im Pokal.

Mehr lesen
Google Pixel Frauen-Bundesliga

Proniez lässt Nürnberg über ersten Dreier jubeln

Im achten Anlauf hat es geklappt. Nach zuvor zwei Unentschieden und fünf Niederlagen landete der 1. FC Nürnberg seinen ersten Saisonsieg in der Frauen-Bundesliga. Das Team von Trainer Omar Adlani setzte sich gegen Bayer 04 Leverkusen 2:0 (0:0) durch.

Mehr lesen
Google Pixel Frauen-Bundesliga

Torreicher 4:3-Sieg: Bremen zu Hause unbesiegt

Der SV Werder Bremen bleibt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga vor eigenem Publikum weiter unbesiegt. Das Team von Trainerin Friederike Kromp gewann am 8. Spieltag 4:3 gegen den SC Freiburg. Von Rang drei trennen die Hanseatinnen vier Zähler.

Mehr lesen