Google Pixel Frauen-Bundesliga

Die Bilder des 7. Spieltags: VfL Wolfsburg jagt weiter Spitzenreiter Bayern

19.10.2026
Torfestival in Mainz: Wolfsburg bleibt dem FC Bayern auf den Fersen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Nach dem 7. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist der VfL Wolfsburg durch einen 5:0-Kantersieg gegen den Aufsteiger 1. FSV Mainz weiterhin erster Verfolger des FC Bayern München. Die Münchnerinnen gewannen mit 5:0 gegen den VfB Stuttgart. Bereits am Freitag gewann RB Leipzig mit 3:0 beim SC Freiburg. Der 1. FC Köln konnte einen 3:1-Heimerfolg gegen den Hamburger SV feiern. Bayer 04 Leverkusen trennte sich mit 1:1 von Eintracht Frankfurt. Während Union Berlin den 1. FC Nürnberg mit 2:1 schlagen konnte, wurde die Partie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim aufgrund einer Krankheitswelle kurzfristig abgesagtDFB.de hat die besten Bilder des 7. Spieltags.

  • SC Freiburg - RB Leipzig 0:3 Foto: IMAGO
  • SC Freiburg - RB Leipzig 0:3 Foto: IMAGO
  • SC Freiburg - RB Leipzig 0:3 Foto: IMAGO
  • 1. FC Köln - Hamburger SV Foto: imago
  • 1. FC Köln - Hamburger SV Foto: imago
  • 1. FC Köln - Hamburger SV Foto: imago
  • Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt Foto: imago
  • Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt Foto: imago
  • Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt Foto: imago
  • 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnberg Foto: imago
  • 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnberg
  • 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg Foto: IMAGO
  • 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg Foto: IMAGO
  • 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg Foto: IMAGO
  • FC Bayern München - VfB Stuttgart Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - VfB Stuttgart Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Bayern München - VfB Stuttgart Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga

Autor: dfb

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