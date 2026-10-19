Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 7. Spieltags: VfL Wolfsburg jagt weiter Spitzenreiter Bayern
Nach dem 7. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist der VfL Wolfsburg durch einen 5:0-Kantersieg gegen den Aufsteiger 1. FSV Mainz weiterhin erster Verfolger des FC Bayern München. Die Münchnerinnen gewannen mit 5:0 gegen den VfB Stuttgart. Bereits am Freitag gewann RB Leipzig mit 3:0 beim SC Freiburg. Der 1. FC Köln konnte einen 3:1-Heimerfolg gegen den Hamburger SV feiern. Bayer 04 Leverkusen trennte sich mit 1:1 von Eintracht Frankfurt. Während Union Berlin den 1. FC Nürnberg mit 2:1 schlagen konnte, wurde die Partie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim aufgrund einer Krankheitswelle kurzfristig abgesagt. DFB.de hat die besten Bilder des 7. Spieltags.
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Autor: dfb
Bei 5:0 gegen Stuttgart: FC Bayern baut Rekord aus
Der FC Bayern München führt die Tabelle in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auch nach dem 7. Spieltag an. Die Münchnerinnen behielten gegen den VfB Stuttgart mit 5:0 (2:0) die Oberhand und verdrängten den VfL Wolfsburg wieder von der Spitze.
FAQ: Hier ist der 7. Spieltag im TV und Stream zu sehen
Die Frauen-Bundesliga ist zurück aus der Länderspielpause. Im letzten Spiel des 7. Spieltags empfängt Bayern München heute (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1) den VfB Stuttgart. DFB.de hat alle Infos zu den Liveübertragungen.
5:0 in Mainz: Wolfsburg erobert vorerst Platz eins
Der aktuelle Vizemeister VfL Wolfsburg meldete sich in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit einem deutlichen Sieg aus der Länderspielpause zurück. Der VfL gewann 5:0 (2:0) beim Aufsteiger und Schlusslicht 1. FSV Mainz 05.