Die Bilder des 7. Spieltags: VfL Wolfsburg jagt weiter Spitzenreiter Bayern

Nach dem 7. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ist der VfL Wolfsburg durch einen 5:0-Kantersieg gegen den Aufsteiger 1. FSV Mainz weiterhin erster Verfolger des FC Bayern München. Die Münchnerinnen gewannen mit 5:0 gegen den VfB Stuttgart. Bereits am Freitag gewann RB Leipzig mit 3:0 beim SC Freiburg. Der 1. FC Köln konnte einen 3:1-Heimerfolg gegen den Hamburger SV feiern. Bayer 04 Leverkusen trennte sich mit 1:1 von Eintracht Frankfurt. Während Union Berlin den 1. FC Nürnberg mit 2:1 schlagen konnte, wurde die Partie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim aufgrund einer Krankheitswelle kurzfristig abgesagt. DFB.de hat die besten Bilder des 7. Spieltags.