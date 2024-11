Di Salvo: "Zwölf Spiele ungeschlagen sind ein Zeichen unserer Qualität"

Beim Auswärtsspiel gegen Frankreich in Valenciennes am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) endet für die U 21-Nationalmannschaft das Länderspieljahr mit einem echten Kracher. DFB-Trainer Antonio Di Salvo und Angreifer Nick Woltemade sprechen vor dem Klassiker auf DFB.de über den kommenden Gegner und die Qualitäten in der Offensive.

Antonio Di Salvo über...

... seine Erwartungen vor dem Frankreich-Spiel: Es werden in Valenciennes sicherlich viele Zuschauer da sein, die größtenteils die Franzosen unterstützen werden. Wir erwarten einen Gegner, der auch ohne Hugo Ekitiké und Enzo MIllot, die beide verletzt abreisen mussten, über viel individuelle Qualität verfügt. Ähnlich wie bei den Dänen war im letzten Spiel der Franzosen eine gewisse Struktur zu erkennen. Mal schauen, was uns erwartet.

... die Ungeschlagen-Serie: Ich gewinne lieber, als ungeschlagen zu bleiben. (lacht) Die Mannschaft ist nun schon seit zwölf Spielen ungeschlagen, das ist ein Zeichen unserer Qualität. Ich wünsche mir natürlich, dass wir auch nach dem Spiel weiter ungeschlagen sind.

... die personelle Situation: Die Rückenbeschwerden bei Noah Atobolu haben sich leider nicht gebessert, somit ist er nach Freiburg abgereist, weil er für Dienstag kein Thema gewesen wäre. Nach Absprache mit dem VfL Bochum und Dieter Hecking ist Tim Oermann ebenfalls zu seinem Verein zurückgekehrt, damit sein neuer Trainer ihn in einer kompletten Trainingswoche etwas besser kennenlernen kann. Eric Martel hat nach seinem Schlag gegen den Oberschenkel normal trainiert, es ist alles in Ordnung. Paul Wanner hat dagegen weiter Beschwerden, wir müssen abwarten, ob er uns zur Verfügung stehen kann.

... die Aufstellung gegen Frankreich: Ich möchte das Gros der Mannschaft aus dem Dänemark-Spiel zusammenhalten und nicht so viele Wechsel vornehmen. Aber einen Wechsel müssen wir definitiv vornehmen, weil Tim Oermann nicht mehr dabei ist. Auch beim Rest der Mannschaft gibt es Überlegungen, ich will aber erst mal das Training abwarten. Nick Woltemade wird spielen, Jonas Urbig von Beginn an im Tor stehen.

... die Rolle von Nick Woltemade: Mit seiner Ballsicherheit gibt er der Mannschaft ein gutes Gefühl. Er ist eine Art Verbindung zwischen Abwehrreihe und Sturm. Er ist unser Magnet, der viele Mannschaftsteile zusammenfügt. Auch abseits des Platzes trägt mit seiner guten Laune für den Zusammenhalt des Teams bei.

Nick Woltemade über...

... Gegner Frankreich: Es kommt eine große Herausforderung auf uns zu. Frankreich ist eine gute Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Wir wollen uns mit den Besten messen. Wir werden gut vorbereitet sein, haben Bock und freuen uns auf das Spiel.

... den Stellenwert der U 21 für ihn: Ich finde es schade, dass wir uns nach dieser Maßnahme erst im März wieder treffen. In den vergangenen Monaten hatten wir eine Taktung von etwa vier Wochen, und ich habe mich immer sehr gefreut, zur U 21 zu kommen, weil ich wusste, dass ich Spielzeit bekomme. Hier erhalte ich gute Möglichkeiten, Selbstvertrauen und Spielpraxis zu sammeln, und ich kann etwas Gutes für mich und die Mannschaft tun.

... die starke Offensive der U 21: Beim VfB Stuttgart habe ich auch das Glück, dass meine Offensivkollegen so gut sind. Hier habe ich aber eine andere Rolle als im Verein. Die Qualität, die wir hier haben, ist schon enorm. Es macht sehr viel Spaß. Wir haben Akteure mit sehr viel Spielwitz dabei, verschiedene Spielertypen, die uns schwer ausrechenbar machen. Das ist unangenehm für den Gegner.