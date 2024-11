Di Salvo: "Wir wollten die erste Chance nutzen"

Die deutsche U 21 hat sich vorzeitig für die EM 2025 in der Slowakei qualifiziert. Am Abend siegte die Elf von Antonio di Salvo in Regensburg 2:1 (1:1) gegen Bulgarien. Damit steht die DFB-Auswahl als Sieger der Gruppe D vor dem abschließenden Spiel gegen Polen fest. Nach dem Spiel sprachen die Protagonisten über den erfolgreichen Abend im Jahnstadion. DFB.de hat die Stimmen zum Heimsieg.

Antonio Di Salvo: Die ersten 20 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Das Pressing war gut, wir hatten unsere Chancen. Wir haben dem Team in der Halbzeit gesagt, dass wir das mit 80 Prozent nicht machen können, sondern mehr Mut benötigen. Wir sind erleichtert, dass die vorzeitige Qualifikation geglückt ist. Wir wollten die erste Chance nutzen, um ein Endspiel zu vermeiden. Das Drumherum war daher nicht einfach, aber die Jungs haben das gut gemacht. Wir fahren jetzt aber nicht nach Polen und machen nur halblang. Wir wollen die Spiele nutzen, denn wir haben nicht mehr so viele bis zur EM.

Nick Woltemade: Wir verspüren eine sehr große Erleichterung, haben den Ball gut laufen lassen, kamen immer besser in die Zweikämpfe. Bulgarien hat es gut gemacht. Im Training habe ich noch beide Elfmeter verschossen, wollte im Spiel heute aber trotzdem schießen. Ich bin froh, dass es geklappt hat.

Eric Martel: Es ist schön, sich für eine EM zu qualifizieren. Wir wussten, dass es ein ekelhaftes Spiel sein könnte. Wir wollten die drei Punkte holen, und das das haben wir getan.