U 21-Männer

Di Salvo nominiert Drexler und Lenz nach

04.10.2026
Ergänzen den deutschen Kader: Tim Drexler (RB Salzburg) und Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim) Foto: Thomas Böcker/DFB

U 21-Cheftrainer Antonio Di Salvo reagiert auf die Berufung von Tom Bischof zur A-Nationalmannschaft und den verletzungsbedingten Ausfall von Noahkai Banks. Beim 4: 1-Erfolg der U 21 gegen Malta hat sich der Innenverteidiger eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen und ist vorzeitig zurück nach Augsburg gereist.

Mit den nachnominierten Tim Drexler und Cajetan Lenz ergänzt Di Salvo seinen Kader für das letzte Gruppenspiel in der EM-Qualifikation gegen Georgien am Dienstag in Bielefeld. Der 21-jährige Innenverteidiger Drexler kommt von RB Salzburg und wird den Defensivbereich verstärken. Mittelfeldspieler Lenz (TSG 1899 Hoffenheim) reist von der U 20-Nationalmannschaft an, die zuvor Länderspiele gegen England, Italien und Frankreich bestritten hat.

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation zur EURO 2027 am Dienstag, den 06.10., in der Bielefelder SchücoArena auf Georgien (ab 18 Uhr, live auf Pro7 MAXX und auf JOYN). Es ist das letzte Gruppenspiel in der Qualifikationsgruppe F. Mit einem Sieg ist die deutsche U 21 direkt für EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien qualifiziert.

Kategorien: U 21-Männer

Autor: dfb

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