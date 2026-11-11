Di Salvo nominiert Amoako und Blank nach

U 21-Cheftrainer Antonio Di Salvo reagiert auf die verletzungsbedingten Absagen von Mika Baur und Karim Coulibaly vor der Länderspielphase im November mit den Spielen gegen Belgien am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und JOYN) im Stadion an der Hafenstraße in Essen und in Rijeka am Dienstag gegen Kroatien (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und JOYN).

Di Salvo ergänzt seinen Kader mit Kofi Amoako vom Hamburger SV und Hendry Blank von der SpVgg Greuther Fürth für die Mannschaftsteile Mittelfeld und Abwehr. Der Trainer hatte die beiden Vorbereitungsspiele auf die Europameisterschaft 2027 unter den Aspekt der Konkurrenzfähigkeit auf europäischem Topniveau gestellt.

Die U 21-Europameisterschaft, für die sich die DFB-Auswahl zuletzt mit drei Siegen gegen Lettland, Malta und Georgien qualifiziert hat, findet vom 16. Juni bis zum 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Belgien und Kroatien könnten potenzielle Gegner sein. Die Gruppenauslosung findet am 26. November in Belgrad statt.