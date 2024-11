Ein Sieg fehlt noch zur Endrundenteilnahme in der Slowakei im Sommer 2025. Am Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel der U 21-Nationalmannschaft am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Regensburg gegen Bulgarien haben Cheftrainer Antonio Di Salvo und Rocco Reitz über Partie und Zielsetzung gesprochen.

Antonio Di Salvo über...

...die ersten Tage der Maßnahme: Wir haben sehr schnell gut zusammengefunden. Wir hatten hervorragende Bedingungen in München an der Säbener Straße, wo wir gut trainieren konnten. Die Stimmung ist richtig gut, auf dem Platz war es sehr laut. Die Mannschaft hat eine sehr gute Intensität und wir sind gut vorbereitet auf das Spiel gegen Bulgarien.

...die weiteren Entwicklungsschritte: Es geht darum, die Leistung aus der Maßnahme im September zu bestätigen. Wir waren extrem fokussiert in den letzten beiden Spielen. Wir haben unsere Chancen zu Beginn genutzt und die Spiele schnell entschieden. Es wäre wünschenswert, wenn das morgen wieder gelingt.

...die kommenden Gegner: Es sind definitiv andere Kaliber. Aber dass wir uns im September, nachdem wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen und nur eine halbe Einheit zusammen hatten, so gut präsentiert haben, gibt mir ein gutes Gefühl, dass die Mannschaft unsere Spielprinzipien verinnerlicht hat. Wir nehmen den Gegner nicht zu leicht. Es sind Spieler, die sich präsentieren möchten. Es geht darum, die Chance, uns jetzt zuhause zu qualifizieren, zu ergreifen.

...die Torhüterposition: Wir haben derzeit eine Luxussituation mit vielen guten Torhütern, auch über die drei jetzt Nominierten hinaus. Nachdem Jonas Urbig die letzten Partien sehr gut gespielt hat, wird morgen Noah Atubolu nach überstandener Verletzung im Tor stehen.

...Paul Wanner: Ich habe einen selbstbewussten, jungen Burschen erlebt und habe mit ihm auch ein Gespräch gehabt. Er freut sich sehr, dabei zu sein und den nächsten Schritt zu machen. Er kommt sehr gut zurecht, genauso wie Hendry Blank auch. Wir haben es immer wieder geschafft, dass sich neue Spieler sehr schnell integrieren.

Rocco Reitz über...

...die Stimmung im Team: Die Mannschaft ist sehr gut drauf. Wir haben eine richtig gute Truppe und freuen uns immer sehr aufeinander. Das sieht man auch auf dem Platz. Wir wissen, worum es morgen geht und haben einen guten Matchplan.

...den Stammplatz: Ich glaube, das pusht mich immer. Selbstbewusstsein ist im Fußball immer ein Thema. Ich merke, wenn ich das Vertrauen bekomme, das mir das gut tut und das macht es mir ein Stück weit leichter.

...die Entwicklung der Mannschaft: Ich kann da nur für mich sprechen, aber ich habe mit jedem Lehrgang ein besseres Gefühl dafür, was der Trainer möchte. Das sind Abläufe, die immer besser werden, wenn man zusammen spielt.