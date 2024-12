DFB und Telekom verlängern und erweitern Partnerschaft

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Telekom verlängern ihre Partnerschaft bis 2026. Diese umfasst weiterhin die A-Nationalmannschaft der Männer, wodurch die Telekom auch bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Partner des DFB in Erscheinung treten wird. Neu ist die Erweiterung der Sponsoringaktivitäten auf die A-Nationalmannschaft der Frauen sowie die U 21-Nationalmannschaft.

Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships bei der Deutschen Telekom, sagt: "Die Telekom und der DFB stehen seit Jahren für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gerade bei der EURO im eigenen Land haben wir gesehen, welche positiven Abstrahleffekte diese Partnerschaft haben kann. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir auch unsere Nationalmannschaft der Frauen sowie unsere Nachwuchsmannschaft auf dem Weg zu den kommenden Großturnieren begleiten und unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte mit dem DFB fortschreiben werden."

"Digitalisierung des Amateurfußballs"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG., erklärt: "Wir freuen uns sehr, die langjährige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom einmal mehr weiterzuentwickeln. Telekom und DFB ist es ein besonderes Anliegen, dass auch der Frauenfußball Bestandteil der Partnerschaft sein wird. Darüber hinaus unterstützt die Telekom die Digitalisierung des Amateurfußballs, indem sie eine Vielzahl von automatisierten Kameras zur Verfügung stellt. So bekommt auch der Fußball an der Basis mehr Sichtbarkeit."

Die Förderung des Amateurfußballs ist ein wesentlicher Bestandteil der neuen, erweiterten Vereinbarung. Beide Partner haben dafür eine Initiative ins Leben gerufen, die es Vereinen ermöglicht, Spiele und Trainings zu streamen. Ab sofort können sich Vereine unter diesem Link für die Vergabe der innovativen SPORTTOTAL-Kameras bewerben, mit deren Hilfe das Spielgeschehen dank Künstlicher Intelligenz (KI) und mit 4G/5G live ins Internet übertragen werden kann. Befestigt ist die nur 16 Zentimeter große Kamera an einem Mast, am Stadiondach oder in der Sporthalle auf Höhe der Mittellinie. Fans, die nicht persönlich dabei sein können, verpassen also trotzdem keine Minute und haben auch nach Spielende jederzeit Zugriff auf die Streamingdaten. Außerdem können ausgewählte Trainingseinheiten analysiert und Leistungsdaten ausgewertet werden. Die mehr als 100 Gewinner können das System für zwei Jahre kostenfrei nutzen.