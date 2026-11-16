Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der niederländische Fußballverband (KNVB) haben ihre Zusammenarbeit mit einem Memorandum of Understanding (MoU) gefestigt. Im Rahmen des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und den Niederlanden im Berliner Olympiastadion unterzeichneten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask sowie KNVB-Präsident Frank Paauw und KNVB-Generalsekretär Gijs de Jong die entsprechende Vereinbarung. Angelegt ist das MoU zunächst auf zwei Jahre.

Das Memorandum umfasst einen regelmäßigen Austausch auf Führungsebene zu strategischen Themen, wie zum Beispiel der Weiterentwicklung des Frauenfußballs. Hinzu kommen die Fußballentwicklung und die Sicherheit als weitere Felder der Zusammenarbeit.

"Fußball als Instrument der internationalen Verständigung"

Vorgesehen ist zudem ein Austausch über die Weiterentwicklung des Amateurfußballs, genauso über die Vereins- und Verbandslandschaft und über alternative Fußballangebote. Im Bereich Sicherheit planen beide Verbände, die Kommunikation ihrer Expert*innen zu intensivieren, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, das gemeinsame Lagebild zu schärfen und abgestimmte Ansätze gegen Gewalt zu entwickeln.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Gemeinsamer Anspruch von DFB und KNVB ist es, die Kraft des Fußballs als verbindendes Element und als Instrument der internationalen Verständigung zu stärken. Deutschland und die Niederlande verbindet im Fußball viel mehr als die gemeinsame sportliche Rivalität. Beide Verbände stehen für große Erfolge und große Tradition, genauso aber für Innovation und dafür, dass sie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Mit dieser Vereinbarung schaffen wir einen Rahmen, um noch mehr voneinander zu lernen, um Erfahrungen zu teilen und den Fußball in unseren Ländern auf allen Ebenen gemeinsam weiterzuentwickeln."

KNVB-Präsident Frank Paauw erklärt: "Die Niederlande und Deutschland verbindet eine lange gemeinsame Fußballgeschichte und eine enge Verbundenheit. Mit dieser Partnerschaft bauen wir auf dieser Freundschaft auf und stärken den Fußball gemeinsam für die Zukunft."