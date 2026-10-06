DFB-TV richtet Fokus auf Frauenfußball

Fokus auf Frauenfußball. So lautet das Motto von DFB.TV in den kommenden Tagen. So steht es auch im Programm. Denn die Abstellungsperiode für Frauen-Nationalmannschaften liefert eine Fülle an exklusiven Themen für den linearen Verbandssender – von Live-Übertragungen bis Info-Formaten.

Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich auf WM 2027 vor

Ein Schwerpunkt bildet die Berichterstattung rund um die Frauen-Nationalmannschaft. Das Team von Bundestrainer Christian Wück läutet mit den Länderspielen gegen Australien in Karlsruhe am Freitag (ab 20.30 Uhr) und gegen Japan in Bremen am Dienstag (ab 17.45 Uhr) die Vorbereitung auf die WM 2027 ein. DFB.TV begleitet die Auswahl um Jule Brand, Klara Bühl, Sjoeke Nüsken & Co. hautnah mit dem Live-Studio-Format "Inside", das erfolgreich in der jüngsten Abstellungsperiode der Männer-Nationalmannschaft gelauncht wurde, mit Übertragungen von Pressekonferenzen und den Watchpartys als Second-Screen-Erlebnis an den Spieltagen. Und natürlich werden Themen der Frauen-Nationalmannschaft regelmäßig im täglichen Info-Format "DFB.TV-Kompakt" aufgenommen. Zusätzlich sendet DFB.TV am Sonntag (ab 19.30 Uhr) und am Montag (ab 14.30 Uhr) nochmal alle vier Folgen der Doku "Der Weg ist das Team".

Hier ist die Frauen-Nationalmannschaft zu sehen:

Do., 8.10., 18.15 Uhr: Inside

Fr., 9.10., 19.45 Uhr: Watchparty zum Australien-Spiel

Mo., 12.10., 17.30 Uhr: Inside

Di., 13.10., 17.00 Uhr: Watchparty zum Japan-Spiel

Weibliche U-Nationalmannschaften in der EM-Quali und WM-Vorbereitung

Darüber hinaus werden die Fans der weiblichen U-Nationalmannschaften voll auf ihre Kosten kommen. Denn DFB.TV überträgt die Spiele der Nachwuchsteams live. Unter anderen ist DFB.TV direkt und in voller Länge auf Sendung, wenn sich Spielerinnen mit Blick auf die WEURO 2029 in Deutschland über die Spiele der U 23-Frauen gegen Schottland und Schweden anbieten können. Die U 17-Juniorinnen (Jahrgang 2010) treten auf dem DFB-Campus in drei Spielen der ersten Runde in der EM-Qualifikation an und die U 17-Juniorinnen (Jahrgang 2009) bestreiten ihren letzten Test gegen Mexiko bevor zur WM nach Marokko aufbrechen.

Die Übertragungen der weiblichen U-Nationalmannschaften im Überblick

Do., 8.10., 20.00 Uhr: U 23 vs. Schottland

Fr., 9.10., 12.30 Uhr: U 17 (2010) vs. Kasachstan (EM-Qualifikation)

So., 11.10. 13.55 Uhr: U 17 (2009) vs. Mexiko (WM-Test)

Mo., 12.10., 12.25 Uhr: U 17(2010) vs. Island (EM-Qualifikation)

Mo., 12.10., 18.00 Uhr: U 23 vs. Schweden

Do., 15.10., 12.25 Uhr: U 17 vs. Tschechien (EM-Qualifikation)

Hier kannst Du DFB.TV empfangen

DFB.TV ist über die Streaming Plattformen von DAZN, HD+, Sky/WOW, Vodafone, Zattoo und Ocilion empfangbar. Zudem ist das Programm über die App DFB.TV+ abrufbar. Die App ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar und kann zudem auf Samsung TV und Android TV sowie im Browser genutzt werden. Die DFB.TV+ App kostet 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.