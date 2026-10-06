Frauen
DFB-TV richtet Fokus auf Frauenfußball
Fokus auf Frauenfußball. So lautet das Motto von DFB.TV in den kommenden Tagen. So steht es auch im Programm. Denn die Abstellungsperiode für Frauen-Nationalmannschaften liefert eine Fülle an exklusiven Themen für den linearen Verbandssender – von Live-Übertragungen bis Info-Formaten.
Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich auf WM 2027 vor
Ein Schwerpunkt bildet die Berichterstattung rund um die Frauen-Nationalmannschaft. Das Team von Bundestrainer Christian Wück läutet mit den Länderspielen gegen Australien in Karlsruhe am Freitag (ab 20.30 Uhr) und gegen Japan in Bremen am Dienstag (ab 17.45 Uhr) die Vorbereitung auf die WM 2027 ein. DFB.TV begleitet die Auswahl um Jule Brand, Klara Bühl, Sjoeke Nüsken & Co. hautnah mit dem Live-Studio-Format "Inside", das erfolgreich in der jüngsten Abstellungsperiode der Männer-Nationalmannschaft gelauncht wurde, mit Übertragungen von Pressekonferenzen und den Watchpartys als Second-Screen-Erlebnis an den Spieltagen. Und natürlich werden Themen der Frauen-Nationalmannschaft regelmäßig im täglichen Info-Format "DFB.TV-Kompakt" aufgenommen. Zusätzlich sendet DFB.TV am Sonntag (ab 19.30 Uhr) und am Montag (ab 14.30 Uhr) nochmal alle vier Folgen der Doku "Der Weg ist das Team".
Hier ist die Frauen-Nationalmannschaft zu sehen:
Do., 8.10., 18.15 Uhr: Inside
Fr., 9.10., 19.45 Uhr: Watchparty zum Australien-Spiel
Mo., 12.10., 17.30 Uhr: Inside
Di., 13.10., 17.00 Uhr: Watchparty zum Japan-Spiel
Weibliche U-Nationalmannschaften in der EM-Quali und WM-Vorbereitung
Darüber hinaus werden die Fans der weiblichen U-Nationalmannschaften voll auf ihre Kosten kommen. Denn DFB.TV überträgt die Spiele der Nachwuchsteams live. Unter anderen ist DFB.TV direkt und in voller Länge auf Sendung, wenn sich Spielerinnen mit Blick auf die WEURO 2029 in Deutschland über die Spiele der U 23-Frauen gegen Schottland und Schweden anbieten können. Die U 17-Juniorinnen (Jahrgang 2010) treten auf dem DFB-Campus in drei Spielen der ersten Runde in der EM-Qualifikation an und die U 17-Juniorinnen (Jahrgang 2009) bestreiten ihren letzten Test gegen Mexiko bevor zur WM nach Marokko aufbrechen.
Die Übertragungen der weiblichen U-Nationalmannschaften im Überblick
Do., 8.10., 20.00 Uhr: U 23 vs. Schottland
Fr., 9.10., 12.30 Uhr: U 17 (2010) vs. Kasachstan (EM-Qualifikation)
So., 11.10. 13.55 Uhr: U 17 (2009) vs. Mexiko (WM-Test)
Mo., 12.10., 12.25 Uhr: U 17(2010) vs. Island (EM-Qualifikation)
Mo., 12.10., 18.00 Uhr: U 23 vs. Schweden
Do., 15.10., 12.25 Uhr: U 17 vs. Tschechien (EM-Qualifikation)
Hier kannst Du DFB.TV empfangen
DFB.TV ist über die Streaming Plattformen von DAZN, HD+, Sky/WOW, Vodafone, Zattoo und Ocilion empfangbar. Zudem ist das Programm über die App DFB.TV+ abrufbar. Die App ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar und kann zudem auf Samsung TV und Android TV sowie im Browser genutzt werden. Die DFB.TV+ App kostet 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.
Kategorien: Frauen, Frauen-Nationalmannschaft, U 17-Juniorinnen, U 23-Frauen
Autor: dfb
"Beide Spiele sind sehr wichtig für die gesamte Mannschaft"
Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen gegen Australien und Japan die ersten Länderspiele nach der Sommerpause auf dem Programm. Auf DFB.de haben Bibiane Schulze Solano und Cora Zicai über ihre ersten Eindrücke und die Spiele gesprochen.
Ticker: Erstes Training vor 300 Schüler*innen
Mit zwei Heimländerspielen gegen Australien am Freitag und Japan am kommenden Dienstag starten die DFB-Frauen in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Brasilien im Frühsommer 2027. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.
Tickets für Heimspiele gegen Australien und Japan
Für die beiden Heimspiele der DFB-Frauen im Oktober können weiterhin Karten im DFB-Ticketportal erworben werden. Am Freitag trifft die DFB-Auswahl in Karlsruhe auf Australien, am kommenden Dienstag in Bremen auf Japan.