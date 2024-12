DFB-Sportgericht bestätigt Neuers Pokalspielsperre

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt hat in mündlicher Verhandlung am DFB-Campus den Einspruch von Bayern-Torwart Manuel Neuer gegen seine Sperre von zwei DFB-Pokalspielen zurückgewiesen. Damit bestätigte das Gremium unter Vorsitz von Stephan Oberholz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts, das vorangegangene Einzelrichterurteil des Sportgerichts.

Oberholz sagt zum Urteil: "Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance durch ein Foulspiel ohne anschließenden Torerfolg zieht nach ständiger DFB-Rechtsprechung üblicherweise eine Sperre von zwei Spielen nach sich. Ein Ausnahmefall lag hier nicht vor."

Der Torhüter des Bundesligisten FC Bayern München war am 5. Dezember 2024 vom DFB-Sportgericht im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt worden. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt.

Schiedsrichter Harm Osmers hatte Neuer in der 17. Minute des DFB-Pokalspiels gegen Bayer Leverkusen am 3. Dezember 2024 nach einer Notbremse des Feldes verwiesen.