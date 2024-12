DFB spendet mehr als sechs Millionen Euro an fußballnahe Stiftungen

Die Fußball-Ferien-Freizeiten der DFB-Stiftung Egidius Braun, der Julius Hirsch Preis vergeben durch die DFB-Kulturstiftung, der Handicapfußball und Resozialisierungsprojekte der DFB-Stiftung Sepp Herberger oder die Arbeit der Franz-Beckenbauer-Stiftung für Menschen mit Behinderung - diese und weitere Projekte und soziale Initiativen im Fußball erhielten am heutigen Freitag einen Schub. Im Rahmen seiner Sitzung beschloss das DFB-Präsidium auf Vorschlag von DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald, die finanzielle Unterstützung fußballnaher gemeinnütziger Stiftungen fortzusetzen und auszubauen. Beschlossen wurde eine Spende in Höhe von sechs Millionen Euro und damit mehr als eine Million mehr als im vergangenen Jahr.

Wie in der Vergangenheit orientiert sich das Spendenvolumen dabei im Schwerpunkt, aber nicht ausschließlich an der Höhe der Ordnungsgelder, die der DFB im Bereich der Sportgerichtsbarkeit generiert. 50 Prozent dieser Summe gehen an die DFL-Stiftung, also etwa drei Millionen Euro. Weitere 239.300 Euro wurden bereits unterjährig gespendet. Aufgrund der schweren Hochwasser hatte der DFB unter anderem als Soforthilfe für betroffene Vereine jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro an die Stiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes und den Württembergischen Fußballverband geleistet. Durch die DFL wurde die Summe noch einmal verdoppelt.

DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir die wichtige Arbeit der Stiftungen damit für die Zukunft sichern und erleichtern. Es ist uns einmal mehr gelungen, sogar umfassender als zuletzt, den Stiftungen erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Der Verband setzt damit ein wichtiges Zeichen und handelt entsprechend seiner sozialen Verantwortung."

Die Spende verteilt sich wie folgt: