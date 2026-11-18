DER DFB
DFB-Präsidium unterstützt UEFA-Nominierung von Philippe Diallo
Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) befürwortet die Nominierung von Philippe Diallo, dem Präsidenten des Französischen Fußball-Verbandes Fédération Française de Football (FFF), für die FIFA-Präsidentschaft durch die Union of European Football Associations (UEFA).
DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der Philippe Diallo heute bei der UEFA persönlich begegnete, sagt: "Philippe Diallo steht für einen Fußball, der Verantwortung übernimmt und die Herausforderungen der Zukunft entschlossen angeht. Ich kenne ihn gut und schätze ihn sehr - als Mensch genauso wie als Inhaber wichtiger Ämter im Fußball. Wir stehen in regelmäßigem, engem, vertrauensvollem, freundschaftlichem Austausch. Er verfügt über große Erfahrung im internationalen Fußball und genießt innerhalb der europäischen Fußballfamilie hohes Ansehen. Sein Amtsverständnis und sein Wertekanon unterscheiden sich deutlich vom bisherigen Amtsinhaber. Wir wollen einen anderen Fußball, einen besseren Fußball, wir wollen eine FIFA, die im Interesse aller Mitgliedsverbände dem Fußball dient. Deswegen unterstützen wir Philippe Diallo mit großer Überzeugung."
Diallo ist seit Januar 2023 FFF-Präsident. Beim 45. Ordentlichen DFB-Bundestag in Frankfurt am Main im November 2025 gehörte er zu den Ehrengästen und hielt eine vielbeachtete Rede auf Deutsch.
Die Wahl eines neuen FIFA-Präsidenten findet im März 2027 statt. Gewählt wird der Präsident vom FIFA-Kongress, stimmberechtigt sind die 211 Mitgliedsverbände der FIFA.
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Autor: dfb
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