DFB-Präsidium: Personelle Änderungen in wichtigen Gremien

Im Rahmen seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das DFB-Präsidium Neu- und Nachbesetzung in wichtigen Gremien vorgenommen. Um weitere Expertise und Fachkunde in die DFB-Anti-Doping-Kommission einzubringen, wurden Dr. Katrin Stelzer, Internistin, Kardiologin, Sport- und Präventivmedizinerin sowie Mannschaftsärztin des 1. FSV Mainz 05, und Dr. Caroline Bechtel, Stellvertretende Institutsleiterin am Institut für Sportrecht der Deutsche Sporthochschule Köln, als neue Mitglieder berufen. Gleichzeitig Rechnung getragen wird damit dem Ziel, eine größere Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die Förderung von Diversität und Vielfalt in den Ausschüssen des DFB zu erreichen. Diesem Vorschlag hatte zuvor die DFB-Anti-Doping-Kommission mehrheitlich zugestimmt, genauso wie die DFL dort durch ihren Vertreter.

Neuer Beisitzer in der DFB-Kommission Steuerpolitik und Gemeinnützigkeitsrecht ist Maximilian Wiener. Er folgt auf Henry Bischoff, den früheren Schatzmeister des Bremer Fußball-Verbandes, der aus gesundheitlichen Gründen seine sämtlichen Ehrenämter niedergelegt hatte. Die Neubesetzung entspricht der Bitte und dem personellen Vorschlag des Norddeutschen Fußballverbandes.

Neuer Beisitzer in der Kommission Futsal ist Omar Amarkhel, der auf Joachim Dipner folgt. Die Neubesetzung ist Folge von Gremienveränderungen, die im Juni auf dem 47. Ordentlichen Verbandstag des Norddeutschen Fußballverbandes vorgenommen wurden und nun auf personeller Ebene auf Bitten des Norddeutschen Fußballverbandes auch in den DFB-Gremien umgesetzt wurden.